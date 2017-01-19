Назван эффективный способ запоминания информации

Американские психологи назвали эффективный способ запоминания информации.



К своим выводам ученые пришли, проведя исследование с участием студентов. Учащимся в течение получаса демонстрировались 24-секундные ролики из 40 фильмов. В задачи участников эксперимента входило запомнить общий сюжет, представленный на видео, а также различные детали, в частности звуки, цвета и жесты персонажей.

По мнению специалистов, после получения каких-либо сведений для лучшего запоминания необходимо пересказать их кому-то. Это приводит к тому, что новые информация и подробности успешно воспроизводятся даже через неделю после того, как человек узнал о них.

Лучше всего с заданием справились студенты, которые после просмотра видео пересказывали друг другу содержащуюся в нем информацию.

В настоящее время ученые приступили к исследованию активности мозга, сопровождающей связанные с воспоминанием процессы, функциональной магнитно-резонансной томографией.