Здоровье

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Назван эффективный способ запоминания информации

Назван эффективный способ запоминания информации
Американские психологи назвали эффективный способ запоминания информации.
По мнению специалистов, после получения каких-либо сведений для лучшего запоминания необходимо пересказать их кому-то. Это приводит к тому, что новые информация и подробности успешно воспроизводятся даже через неделю после того, как человек узнал о них.

Лучше всего с заданием справились студенты, которые после просмотра видео пересказывали друг другу содержащуюся в нем информацию.

В настоящее время ученые приступили к исследованию активности мозга, сопровождающей связанные с воспоминанием процессы, функциональной магнитно-резонансной томографией.

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