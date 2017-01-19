Назван эффективный способ запоминания информации
19 января 2017 г.
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19 января 2017 г.
Лучше всего с заданием справились студенты, которые после просмотра видео пересказывали друг другу содержащуюся в нем информацию.
В настоящее время ученые приступили к исследованию активности мозга, сопровождающей связанные с воспоминанием процессы, функциональной магнитно-резонансной томографией.
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