Харьков

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Частные исполнители пока не могут выселять из жилья

Частные исполнители пока не могут выселять из жилья
Согласно переходным положениям, до 2018 года их полномочия слегка ограниченны. Но даже к этим обязанностям в Харькове частные судебные исполнители приступят не раньше чем через два месяца.

Частники проходят обучение


Институт частных судебных исполнителей должен был заработать уже с начала 2017 года.  Однако в Харькове они еще не приступили к работе.

— На сегодняшний день Минюст принимает  документы от желающих заниматься этим родом деятельности для прохождения обучения, — сообщил «Вечернему Харькову» начальник Управления государственной исполнительной службы ГТУЮ в Харьковской области Илья Лактин. — Конкретных сроков, когда частные исполнители начнут работать с должниками, пока назвать не могу. В инструкциях четко выписаны лишь сроки обучения: месяц — курсы и месяц — стажировка.

По его словам, согласно переходным положениям, до 2018 года частники не смогут взыскивать сумму более 6 млн грн. А также выселять из жилья, отбирать ребенка, взыскивать долги с госпредприятий. А вот сотрудничать с коммунальщиками по взысканию долгов с населения им не возбраняется.

Стоит ли бояться частных исполнителей?


Харьковчане, особенно имевшие горький опыт общения с коллекторами, относятся к нововведению с опаской и даже страхом.

— И напрасно, — утверждает Илья Лактин. — Давайте объективно смотреть на вещи. Если у человека нет долгов — ему бояться нечего. Если же человек — должник, в отношении которого есть решение суда, то исполнить его он обязан. Тем более что сейчас есть масса законных способов рассрочить долг, отсрочить, получить  уменьшение. К тому же, в отличие от черных коллекторов, которые нередко выбивают долг путем угроз, ночных звонков и т. д., частные судебные исполнители будут работать исключительно в законном поле. Эта деятельность лицензируема, она контролируется Минюстом и другими органами, в том числе налоговой. То есть государство, наоборот, пытается упорядочить данную систему. Вы слышали, что в Украине есть закон о коллекторах? Правильно, не слышали — потому что  в нашей стране этот вид деятельности неурегулирован. И это гораздо опаснее, чем создание института частных исполнителей. Если к вам пришел частный исполнитель, вы можете поинтересоваться: «А можно узнать номер вашей лицензии?». И тот несет ответственность за свои слова, действия вплоть до лишения права заниматься этой деятельностью.

Не стоит опасаться и того, что черные коллекторы  переквалифицируются в частных судебных исполнителей, заверяет специалист.

— К кандидатам в частные исполнители закон выдвигает даже более жесткие требования, чем к госисполнителям, — говорит Илья Лактин. — Частным исполнителем может быть гражданин Украины, достигший 25 лет, имеющий высшее юридическое образование не ниже второго уровня, владеющий государственным языком, имеющий стаж работы в области права после получения соответствующего диплома не менее двух лет и сдавший квалификационный экзамен. Кроме того, он должен пройти обучение и стажировку. К тому же если материальный и моральный ущерб, причиненный государственным служащим при осуществлении своих полномочий, возмещается за счет государства, то частник несет ответственность самостоятельно, которая должна быть застрахована.

Сколько частников будет работать в Харькове — пока неизвестно.

— Предположительно, в Украине их будет порядка 2,5 тысячи — половина от государственных, — говорит Илья Лактин.

Введен электронный контроль
С 5 января 2017 года начали работать Автоматизированная система исполнительного производства и Единый реестр должников.

— Автоматизированная система исполнительных производств — это компьютерная программа, обеспечивающая сбор, хранение, учет, поиск, обобщение, предоставление сведений об исполнительном производстве, а также формирование Единого реестра должников и защита от несанкционированного доступа, — пояснил Илья Лактин. — А Единый реестр должников — это систематизированная база данных о должниках, которая ведется с целью обнародования в режиме реального времени информации о невыполненных имущественные обязательства должников и предотвращения отчуждения должниками имущества.

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