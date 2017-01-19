Суд восстановил в должности экс-директора «Электротяжмаша» Владимира Глушакова

Напомним, Владимир Глушаков был уволен с должности директора ГП «Электротяжмаш» по инициативе экс-министра экономического развития и торговли Айвараса Абромавичуса 5 ноября 2015 года. После этого и. о. гендиректора был назначен Дмитрий Костюк. Однако уволенный экс-директор не оставлял надежды вернуться в кресло руководителя через суд. И в декабре 2016 года коллегия судей Высшего специализированного суда восстановила его в должности. Соответствующий документ опубликован в Едином реестре судебных решений.
– По процедуре назначение, увольнение или восстановление в должности должно быть зафиксировано в приказе Минэкономразвития и торговли. Кроме того, руководитель предприятия должен заключить контакт с министерством. На данный момент никаких документов из Министерства в отношении Глушакова на предприятие не поступало. Действует приказ о назначении исполняющим обязанности директора Дмитрия Костюка, изданный в марте 2016 года. Поэтому Дмитрий Костюк работает как обычно, – сообщила «Вечернему Харькову»
руководитель пресс-службы ГП «Электротяжмаш» Елена Зеленина.
Кстати, аналогичная ситуация была на предприятии ровно год назад – под Крещение.
Как напомнила Елена Зеленина, в декабре 2015-го Печерский суд Киева уже восстанавливал Владимира Глушакова в должности. И в январе 2016-го он, не дождавшись приказа из министерства, пришел на завод с вооруженной охраной. Тогда в Министерстве трактовали его возвращение как «попытку рейдерского захвата», которая была пресечена, и подали апелляцию на решение суда.
– Пока Владимир Глушаков на завод не являлся, – говорит Елена Зеленина. – Каких-то волнений, вопросов в коллективе по этому поводу нет.
Кому достанется кресло?
Между тем конкурс на замещение вакантной должности директора «Электротяжмаша» продолжается.
– Это уже третий конкурс на замещение вакантной должности руководителя «Электротяжмаша». Первый не состоялся – его отменили, поскольку изменили процедуру проведения. Поэтому был объявлен второй конкурс. Весной прошлого года его выиграл Жан Анре Барбоза. По процедуре кандидатуру победителя должен одобрить Кабмин, после этого министерство заключает с ним контракт, издается приказ о назначении. Заседание Кабмина с такой повесткой дня не проводилось, лишь на одном из заседаний правительства профильный министр Степан Кубив сообщил, что Жан Анре Барбоза отказался от директорского кресла госпредприятия, отдав предпочтение частному бизнесу, – говорит Елена Зеленина. – После этого был объявлен третий конкурс, который еще продолжается. Уже определились пять финалистов, но их список Министерство не опубликовало. Был обнародован лишь перечень всех участников конкурса (в их числе и Дмитрий Костюк). Потом на сайте ведомства появилась информация, что финалистов могут публиковать только с согласия каждого из них. Но, судя по всему, «добро» дали не все. Согласно процедуре, должно еще состояться заседание номинационного комитета – его еще не было. Поэтому конкурс не завершен.
Если на основании решения Высшего специализированного суда министерство заключит- таки контракт с Владимиром Глушаковым и тот вернется в кресло руководителя, можно предполагать, что дальнейшее проведение конкурса уже не имеет смысла, поскольку он проводится на вакантное место.
– Все зависит от министерства – как в ведомстве отнесутся к решению суда и будут ли его обжаловать, поскольку Глушаков подавал иск именно на Министерство экономразвития и торговли, – уточняет Елена Зеленина.
Контракт с Глушаковым заканчивается через год
Владимир Глушаков был уволен Минэкономразвития в ноябре 2015 года в связи с «нарушением обязательств, предусмотренных контрактом». Позже правоохранители обвинили должностных лиц госпредприятия в выводе 505 миллионов гривен через оплату услуг фиктивных компаний. Однако экс-руководитель «Электротяжмаша» не согласился с решением министерства и через многочисленные судебные инстанции попытался восстановиться в должности.
21 декабря 2017 года Высший специализированный суд отменил решение Апелляционного суда Киева и оставил в силе решение Печерского райсуда Киева от 15 декабря 2015 года, который постановил отменить приказ МЭРТ от 5 ноября 2015 года об увольнении Владимира Глушакова с должности директора ГП «Электротяжмаш». Согласно окончательному решению ВСС, МЭРТ должен, исходя из контракта Минпромполитики и Владимира Глушакова от 27 марта 2013 года, восстановить его в должности директора государственного предприятия. Срок действия данного контракта истекает 26 марта 2018 года.
Как сообщили в пресс-службе МЭРТ, Министерство обратилось в Верховный суд Украины с заявлением о пересмотре этого судебного решения на основании неодинакового применения судом кассационной инстанции одних и тех же норм материального права, что привело к принятию разных по смыслу судебных решений в подобных правоотношениях.
А посему пока остается в силе решение Апелляционного суда Киева от 7.06.2016 г., которым удовлетворена апелляционная жалоба Минэкономразвития, а также отменено решение Печерского райсуда Киева (который постановил отменить приказ МЭРТ от 5 ноября 2015 года об увольнении Владимира Глушакова с должности директора ГП «Электротяжмаш») и принято новое, «которым в удовлетворении исковых требований Глушакова В.М. о восстановлении на работе отказано».