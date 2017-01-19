Суд восстановил в должности экс-директора «Электротяжмаша» Владимира Глушакова 19 января 2017 г. автор: Ирина Стрельник фото: Михаил Кучнев 0 0

Пока «старый-новый» руководитель на предприятии не появлялся. Между тем Министерство экономразвития и торговли уже отреагировало заявлением о пересмотре судебного решения.