Советы от ВХ

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Какие льготы имеют инвалиды второй группы

Какие льготы имеют инвалиды второй группы
На какую социальную помощь может рассчитывать мой муж, если он плохо видит, — имеет II группу инвалидности по зрению?
Анна
Законом Украины «О социальной защищенности инвалидов в Украине» установлен перечень льгот в зависимости от группы инвалидности. Законодательством предусмотрены следующие льготы для инвалидов II группы:

— бесплатное приобретение лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения при условии, что они получают минимальную пенсию или государственную социальную помощь, назначенную вместо пенсии;

— приобретение лекарственных средств по рецептам врачей с оплатой 50% их стоимости при амбулаторном лечении;

— бесплатное или льготное социально-бытовое и медицинское обслуживание, обеспечение техническими и другими средствами (протезно-ортопедическими изделиями, ортопедической обувью, средствами передвижения, в том числе креслами-колясками с электроприводом, автомобилями, индивидуальными устройствами, протезами глаз, зубов, челюстей, очками, слуховыми и голосообразующими аппаратами, сурдотехническими средствами, эндопротезами, моче- и калоприемниками и т. п.) при наличии соответствующего медицинского заключения;

— бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний;

— льготное и внеочередное установление квартирного телефона;

— установление оплаты услуг электросвязи за местные телефонные разговоры с квартирных телефонов по почасовому (поминутному, посекундному) учету их продолжительности только с их согласия;

— 50%-ная скидка стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая;

— бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме метрополитена и такси), а также всеми видами пригородного транспорта. Инвалиды второй группы по зрению и с поражением опорно-двигательного аппарата имеют право на бесплатный проезд также в метро.

Инвалидам второй группы по зрению предоставляется право бесплатного пользования радиотрансляционной точкой.

Инвалиды и семьи, в которых есть дети-инвалиды, имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

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