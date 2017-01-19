Какие льготы имеют инвалиды второй группы

На какую социальную помощь может рассчитывать мой муж, если он плохо видит, — имеет II группу инвалидности по зрению?

Анна

Законом Украины «О социальной защищенности инвалидов в Украине» установлен перечень льгот в зависимости от группы инвалидности. Законодательством предусмотрены следующие льготы для инвалидов II группы:— бесплатное приобретение лекарственных средств по рецептам врачей в случае амбулаторного лечения при условии, что они получают минимальную пенсию или государственную социальную помощь, назначенную вместо пенсии;— приобретение лекарственных средств по рецептам врачей с оплатой 50% их стоимости при амбулаторном лечении;— бесплатное или льготное социально-бытовое и медицинское обслуживание, обеспечение техническими и другими средствами (протезно-ортопедическими изделиями, ортопедической обувью, средствами передвижения, в том числе креслами-колясками с электроприводом, автомобилями, индивидуальными устройствами, протезами глаз, зубов, челюстей, очками, слуховыми и голосообразующими аппаратами, сурдотехническими средствами, эндопротезами, моче- и калоприемниками и т. п.) при наличии соответствующего медицинского заключения;— бесплатное обеспечение санаторно-курортными путевками при наличии медицинских показаний;— льготное и внеочередное установление квартирного телефона;— установление оплаты услуг электросвязи за местные телефонные разговоры с квартирных телефонов по почасовому (поминутному, посекундному) учету их продолжительности только с их согласия;— 50%-ная скидка стоимости проезда на внутренних линиях (маршрутах) воздушного, железнодорожного, речного и автомобильного транспорта в период с 1 октября по 15 мая;— бесплатный проезд в пассажирском городском транспорте (кроме метрополитена и такси), а также всеми видами пригородного транспорта. Инвалиды второй группы по зрению и с поражением опорно-двигательного аппарата имеют право на бесплатный проезд также в метро.Инвалидам второй группы по зрению предоставляется право бесплатного пользования радиотрансляционной точкой.Инвалиды и семьи, в которых есть дети-инвалиды, имеют преимущественное право на улучшение жилищных условий в порядке, предусмотренном действующим законодательством.