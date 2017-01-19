Общество

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Киборги стараются не вспоминать о войне

Киборги стараются не вспоминать о войне
На этой неделе в Украине отметили День киборга.
Так назвали мужественных украинских воинов, которые невероятными усилиями до последнего держали оборону Донецкого аэропорта – стратегической точки, с  контролем над которой военные и эксперты связывали исход войны.

По словам главы Харьковской областной общественной  организации «Союз ветеранов АТО» Александра Сергеева, точное количество харьковчан, участвовавших в обороне Донецкого аэропорта, неизвестно, но чkенами этой организации являются восемь  киборгов. Одним из защитников  Донецкого аэропорта был и глава «Союза ветеранов АТО».

– До войны я работал на харьковском заводе в космической промышленности. В марте 2014 года был мобилизован и вместе с товарищем-харьковчанином написал рапорт о том, что желаем служить в зоне АТО, – вспоминает Александр Сергеев. – В составе 93-й отдельной механизированной бригады нас направили на первое место дислокации – в пгт Черкасское Днепровской области.

Обороне Донецкого аэропорта предшествовали знаковые события, в которых украинским ребятам пришлось хлебнуть войны по полной.

– В июне 2014 года нас направили в АТО, разделив на две группы: одну отправили в Иловайск, другую – на штурм поселка Пески. Лично мне там быть не довелось, но там произошли первые бои -- были погибшие и раненые. 27 июня украинские войска штурмовали поселок Пески и заблокировали Донецкий аэропорт. При штурме Песок погибли двое харьковчан – Сергей Колодник из Песочина и Александр Лавренко из Лозовой. Им присвоили звание Героев Украины. Александр Лавренко взорвал себя при штурме Песок: его танк подбили, он остался в живых, но чтобы не сдаваться в плен, подорвал себя гранатой. 3 августа 2014 года меня с ребятами направили держать оборону Донецкого аэропорта. Кроме нас там были бойцы Кировоградского спецназа и добровольцы из «Правого сектора».

Бойцы  93-й бригады, в том числе Александр Сергеев, охраняли  стратегическую точку – здание государственной внутренней охраны  (оно находилось через дорогу от девятиэтажного дома, из которого российский актер Пореченков «стрелял» из пулемета).

– В здании ВОХР наши ребята взяли в плен шестерых террористов, в этом участвовали мои побратимы из Харькова. Это здание было настолько близко к Донецку, что боевики так называемой ДНР случайно заехали на его территорию, – рассказывает Александр Сергеев. – Когда начались бои за Донецкий аэропорт, нас рассредоточили по его территории. Я воевал на всех рубежах, – на старом и новом терминалах, на кладбище самолетов, с пятой ротой 93-й бригады второго механизированного батальона держали оборону на диспетчерской вышке аэропорта. Поначалу среди штурмующих аэропорт боевиков так называемой ДНР было немало жителей временно оккупированного Крыма (об этом свидетельствовали паспорта убитых – среди них, в частности, были жители Ялты), затем в ряды террористов влились донетчане и россияне. Но если в конце августа Донецкий аэропорт  штурмовали неопытные, плохо подготовленные и плохо обученные боевики, и нам удалось уничтожить около 70 террористов, то после взятия  Иловайска террористы бросили все силы на Донецкий аэропорт и задействовали специалистов. В эти дни нам пришлось туго. Обстрел был очень плотным: нас бомбили из «градов», обстреливали  из минометов и танков. Были дни, когда не было еды и воды. Приходилось использовать дождевую воду – мы сливали ее в железные коробки из-под патронов. Это была первая жесткая оборона, когда мы дали понять террористам, что в состоянии воевать.

Сейчас харьковские киборги о войне и обороне Донецкого аэропорта стараются не вспоминать: с ней связано очень много неприятных моментов, признается Александр Сергеев.

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