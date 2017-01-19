Какие изменения произошли в регистрации прав собственности

Расскажите, пожалуйста, что изменилось в регистрации прав собственности на недвижимое имущество.

Валентина Сергеевна

Согласно статье 182 Гражданского кодекса Украины, право собственности и другие вещные права на недвижимое имущество, обременения этих прав, их возникновение, переход и прекращение подлежат государственной регистрации, разъясняет заведующая Седьмой харьковской государственной нотариальной конторой Ирина Теленкова. Согласно статье 334 Гражданского кодекса Украины, если договор об отчуждении имущества подлежит государственной регистрации, то у приобретателя право собственности возникает с момента регистрации.В соответствии со статьей 3 Закона Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» от 01.07.2004 г. № 1952-IV, государственная регистрация прав является обязательной. Информация о правах на недвижимое имущество и их обременения подлежит внесению в Государственный реестр прав на недвижимое имущество. Так, согласно Закону Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» и «О нотариате» (в редакции от 04.07.2012 г.), нотариусы наделены функциями государственного регистратора прав на недвижимое имущество. Однако эту функцию нотариусы выполняли только в результате совершения нотариального действия с недвижимым имуществом. Таким образом, при удостоверении сделок по недвижимому имуществу, выдаче свидетельств о праве на наследство на недвижимое имущество нотариус одновременно с совершением нотариального действия (оформление сделки, наследства) регистрировал в Государственном реестре право собственности на нового владельца (приобретателя, наследника).С 1 января 2016 года вступил в силу новый Закон Украины «О государственной регистрации вещных прав на недвижимое имущество и их обременений» (в редакции № 834-VIII от 26.11.2015 г.), согласно которому нотариусам предоставлены полномочия государственных регистраторов прав на недвижимое имущество и их обременений. Кроме того, теперь они могут осуществлять регистрацию вещных прав на недвижимость как при совершении нотариального действия, так и без оного.