Харьковчане присоединятся к цепи единства

Всеукраинская акция «Ланцюг єднання», которая пройдет 22 января, посвящена 98-й годовщине акта Злуки.

Традиционная акция многие годы связывает жителей более ста населенных пунктов Украины. Этот день стал судьбоносным для украинского народа. 98 лет назад две разделенные части нашей страны – Украинская Народная Республика и Западная Украинская Народная Республика стали единой Украиной, подписав Акт злуки на Софиевской площади в Киеве.— Начиная с 1919 года в этот день люди во всех городах Украины берутся за руки и образуют живую цепь,— рассказывает харьковский активист Артем Сухин. — От Киева до Львова украинцы чувствуют теплоту рук и поддержку друг друга.В Харькове акция начнется в 10.00 возложением цветов к памятнику Шевченко. После чего харьковчанам дадут наставление консистории Харьковско-Полтавской епархии Украинской Автокефальной Православной церкви. А уже в 12.00 по Сумской (одновременно с другими городами Украины) протянется живая цепь.— В прошлом году мероприятие проходило в будний день, и на акцию пришло более полторы сотни людей, — говорит Артем Сухин. — В этот раз надеемся, что к нам присоединится больше харьковчан, ведь праздник приходится на воскресенье.По словам активистов, на акции будут рады каждому харьковчанину, так как это не просто массовое мероприятие, а прежде всего – повод показать друг другу свою поддержку и единство.К слову, праздновать День соборности Украины харьковчане начнут еще раньше, и продлится он неделю: 20 января на главной площади города состоится торжественный концерт, а закончится череда патриотических праздников 29 января – в этот день в Харькове планируется проведение факельного шествия по случаю Дня памяти Героев Крут.— Для обеспечения правопорядка и предупреждения возможных правонарушений во время проведения мероприятий ответственные за безопасность структуры должны перейти на усиленный режим несения службы,— заявил заместитель председателя ХОГА Александр Скакун.Харьковские патрульные уже составили план усиленных работ на праздники.— 22 января в саду Шевченко будет дежурить батальон патрульной полиции и еще дополнительно 60 их коллег, — уточнила спикер патрульной полиции Ярослава Борисова.Кроме патрульных к обеспечению правопорядка подключатся Нацполиция, Нацгвардия и при необходимости – курсанты военных вузов Харькова.