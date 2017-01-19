Несколько харьковских профтехучилищ реорганизуют

Реорганизция произошла по предложению Департамента образования городского совета в соответствии с приказами Министерства образования и науки Украины от 23.02.2016 №148, а также от 7.10.2016 №1216 и №1217. 18 января, члены исполнительного комитета Харьковского городского совета внесли изменения в решение «Об утверждении сети учреждений образования Харькова на 2016/2017 учебный год», сообщает пресс-служба горсовета
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Так, Харьковский профессиональный лицей швейных технологий (Московский район) и Харьковский профессиональный машиностроительный лицей (Новобаварский район) реорганизованы путем присоединения к Харьковскому профессиональному лицею швейного и мехового производства (Новобаварский район).
Харьковский профессиональный строительный лицей (Московский район) реорганизован путем присоединения к Государственному учреждению образования «Центр профессионально-технического образования №2 города Харькова» (Московский район).
Государственное учебное учреждение «Харьковское высшее профессиональное механико-технологическое училище» (Слободской район) изменило тип, название, а также юридический адрес. Теперь училище будет находиться в городе Мерефе Харьковского района и, таким образом, исключено из сети учреждений, финансируемых из бюджета Харькова.
Директор Департамента образования Ольга Деменко сообщила, что реорганизация была обусловлена непомерно низкой наполняемостью этих учебных учреждений.
«Общая сумма финансирования останется на том же уровне - около 190 млн грн. Дети будут получать хорошее образование, поэтапно будет обновляться материально-техническая база учебных учреждений. Харькову нужны хорошие специалисты - машиностроители, рабочие, повара, строители, швеи. Второй год мы продолжаем финансировать ПТУУ в полном объеме, но мы увидели училище, которое, например, имеет базу для подготовки 4 тыс. специлистов, а учатся там 400 студентов», - отметила Ольга Деменко.
Как отметил секретарь Харьковского городского совета Александр Новак, город продолжает финансировать профессионально-технические учебные учреждения, при том, что они находятся в ведении области и в подчинении Министерства образования и науки. По его словам, вопрос, связанный с передачей ПТУУ в коммунальную собственность города, остается нерешенным, несмотря на обращения к правительству Харьковского городского головы Геннадия Кернеса и представителей Ассоциации городов Украины. «Мы продолжим финансировать профессионально-технические учебные учреждения в полном объеме и решать этот вопрос», - отметил Александр Новак.
Вместе с тем в сеть учебных учреждений города вошел новый Харьковский частный общеобразовательный учебно-воспитательный комплекс «Новатор» Харьковской области, который открылся в Московском районе. А в Шевченковском районе закрылись областные ясли-сад «Логика».
Теперь в сети города 436 учреждений образования, в т.ч. 21 ПТУУ (ранее было 25).