Харьков

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В Харькове утвердили стоимость питания в детсадах, школах и профтехучилищах

В Харькове утвердили стоимость питания в детсадах, школах и профтехучилищах
В Харькове установили единые денежные нормы стоимости питания на одного учащегося и одного воспитанника учебного учреждения в день на 2017 год.
Соответствующее решение было принято 18 января на заседании исполнительного комитета Харьковского городского совета, сообщает пресс-служба муниципалитета.

Как сообщила директор Департамента образования Ольга Деменко, для дошкольных учебных учреждений определены такие денежные нормы:

- возрастная группа от 1-го до 3-х лет - 18 грн (из расчета: 7,2 грн из бюджета и 10,8 грн - родительская плата);

- возрастная группа от 3-х до 6-ти (7-ми) лет – 23 грн (из расчета: 9,2 грн - бюджетные средства и 13,8 грн - родительская плата);

- в группах с круглосуточным режимом пребывания, возрастная группа от 1-го до 3-х лет – 19 грн (из расчета: 7,6 грн из бюджета и 11,4 грн – родительская плата); от 3-х до 6-ти (7-ми) лет – 24 грн (из расчета: 9,6 грн из бюджета и 14,4 грн – родительская плата);

- в санаторных и специальных группах, возрастная группа от 1-го до 3-х лет – 19 грн; от 3-х до 6-ти (7-ми) лет – 24 грн (в соответствии с законодательством Украины).

Для общеобразовательных учебных учреждений всех типов установлены следующие нормы:

- для учащихся 1-4-х классов - 9 грн;

- для учащихся 1-х классов бесплатное молоко - не более 4,95 грн.

Для учащихся льготного контингента (в том числе детей погибших участников антитеррористической операции) 1-4-х классов, которые посещают группы продленного дня, стоимость питания не изменилась и составляет 12 грн; 5-11-х классов - также 12 грн.

Для учащихся льготных категорий в профессионально-технических учреждениях, финансирование которых осуществляется за средства городского бюджета, денежные нормы питания определены в размере 45 грн в день.

Стоимость питания для воспитанников Харьковского детского дома «Семья» составляет 55 грн на ребенка в день; для учащихся и воспитанников Харьковской общеобразовательной школы-интерната №14: дошкольное подразделение - 40 грн, школа-интернат - 55 грн.

Директор Департамента образования Ольга Деменко напомнила, что с 1 января 2016 года на государственном уровне отменили бесплатное питание начальной школы, позже - бесплатное питание детей льготных категорий. Но по инициативе Харьковского городского головы Геннадия Кернеса городской совет поддержал выделение средств из бюджета на эти цели.

– Кроме того, было решено, что с 2017 года бесплатное питание в учреждениях образования получат дети погибших участников АТО: школьники - обеды, а воспитанники детских садов полное питание. Первоклассникам по-прежнему бесплатно дают молоко, а школьники начальных классов бесплатно завтракают. У нас более 50 тыс. учащихся 1-4 классов, более 2 тыс. детей льготных категорий и более 5 тыс. детей, которые нуждаются в диетическом питании. В детских садах льготы на питание получают более 15% детей, – сообщила Ольга Деменко.

По ее словам, город финасирует 40% стоимости питания дошкольников, и с этого года впервые была введена градация стоимости питания по возрасту детей.

– В прошлом году стоимость питания в детских садах составляла 17 грн для всех, но по сути порции у детей трех и семи лет разные. Поэтому стоимость питания для детей от одного до трех лет установлена в размере 18 грн, а от трех до шести-семи лет – 23 грн. В условиях, когда стоимость продуктов растет, мы сохраняем качество, рацион и калорийность питания. Следим за качеством приготовления и за санитарным состоянием наших столовых. В прошлом году было заменено 416 единиц техоборудования в 181 учебном учреждении, – сообщила чиновница.

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