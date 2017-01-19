Экономика

  • 77
    •  / 

Glencore Inc и DCH совместно примут участие в конкурсе по приватизации «Турбоатома»

Glencore Inc и DCH совместно примут участие в конкурсе по приватизации «Турбоатома»
Во второй день Всемирного экономического форума в Давосе, 18 января текущего года, Президент Украины Петр Порошенко  встретился с мажоритарным акционером крупнейшей международной корпорации Glencore Inc Айвоном Глазенбергом и владельцем DCH Group Александром Ярославским.
В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в экономику Украины.

Айван Глазенберг заявил об интересе Glencore International AG к восстановлению и модернизации украинской экономики. В частности, о том, что корпорация совместно с группой DCH Александра Ярославского планирует участвовать в приватизационном конкурсе по  АО «Турбоатом».

Отдельно обсуждались перспективы расширения масштабов деятельности Glencore Inc по
развитию аграрного сектора как стратегического для Украины.

В качестве примера успешного инвестиционного проекта в сельскохозяйственном машиностроении был назван Харьковский тракторный завод, который Александр Ярославский при содействии президента Украины запустил 6 января 2017 года  и на возрождение которого выделил 400 млн. грн. Президент Украины отметил, что благодаря этому работу получили более 3000 чел.

Glencore International AG (аббревиатура от Global Energy Commodities and Resources) — швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет сельскохозяйственную продукцию, металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей19 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

100 USD 2749.19 грн
100 EUR 2931.73 грн
10 RUB 4.6452 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи