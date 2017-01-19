Glencore Inc и DCH совместно примут участие в конкурсе по приватизации «Турбоатома»

Во второй день Всемирного экономического форума в Давосе, 18 января текущего года, Президент Украины Петр Порошенко встретился с мажоритарным акционером крупнейшей международной корпорации Glencore Inc Айвоном Глазенбергом и владельцем DCH Group Александром Ярославским.

Glencore International AG (аббревиатура от Global Energy Commodities and Resources) — швейцарская трейдинговая компания, один из крупнейших в мире поставщиков сырьевых товаров и редкоземельных материалов. Представляя добывающие предприятия и компании всего мира, Glencore поставляет сельскохозяйственную продукцию, металлы, минералы, сырую нефть, продукты нефтепереработки, уголь.

В ходе рабочей встречи обсуждались вопросы, касающиеся привлечения инвестиций в экономику Украины.Айван Глазенберг заявил об интересе Glencore International AG к восстановлению и модернизации украинской экономики. В частности, о том, что корпорация совместно с группой DCH Александра Ярославского планирует участвовать в приватизационном конкурсе по АО «Турбоатом».Отдельно обсуждались перспективы расширения масштабов деятельности Glencore Inc поразвитию аграрного сектора как стратегического для Украины.В качестве примера успешного инвестиционного проекта в сельскохозяйственном машиностроении был назван Харьковский тракторный завод, который Александр Ярославский при содействии президента Украины запустил 6 января 2017 года и на возрождение которого выделил 400 млн. грн. Президент Украины отметил, что благодаря этому работу получили более 3000 чел.