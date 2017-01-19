92-летний харьковчанин выйдет на корт с легендарным Роджером Федерером

Харьковчанин Леонид Станиславский на кортах Wimbledon встретится с легендарным Роджером Федерером.

«Легенда мирового тенниса, 17-кратный победитель Турниров Большого шлема Роджер Федерер дал согласие на мини-сет с вами на Wimbledon-2017! Готовьтесь к Лондону!» - обращается на своей странице в Facebook бизнесмен Юрий Сапронов к Станиславскому.Юрий Сапронов также сообщил, что Федереру понравилась идея такой встречи и он сходу согласился. О таком поединке 92-летний харьковский спортсмен мечтает давно. Хотя Станиславский не профессионал, он участвует в украинских и международных соревнованиях ветеранов. Только беда – соперников по возрасту не найти, приходится играть с «малолетками» - 80-85-летними.Впервые взял ракетку в руки Леонид Яковлевич уже в 40-летнем возрасте. К летней поездке в Лондон харьковчанин готовится очень серьезно. Тренируется несколько раз в неделю на корте, а еще катается на лыжах.«Стараюсь не падать духом и поддерживаю, по мере сил, старые привычки», - говорит Леонид Яковлевич.