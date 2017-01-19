В Харькове посадили под арест подозреваемого в изнасилованиях

По ходатайству Харьковской местной прокуратуры №3 Орджоникидзевский районный суд Харькова постановил взять под стражу 27-летнего ранее судимого харьковчанина.

Его подозревают в преступлениях по нескольким статьям Уголовного кодекса, сообщили в прокуратуре Харьковской области. Мужчина взят под стражу без права внесения залога.Как рассказала руководитель местной прокуратуры Ксения Мельник, злоумышленнику объявлено о подозрении по ч. Ч. 1, 2 ст. 153, ч. 2 ст. 152, ч. 2 ст. 186 УК Украины (насильственное удовлетворение половой страсти неестественным способом, изнасилование и грабеж, совершенные повторно)."Угрожая расправой, злоумышленник нападал на женщин. С применением физического насилия он приводил их в безлюдные места, где удовлетворял половую страсть. Установлено три эпизода преступлений - в октябре и декабре 2016 года и январе текущего года. Жертвы - женщины 20, 35 и 29 лет, узнали подозреваемого", - пояснила Мельник.Преступления парень совершал в районе ул. 12 апреля и парка "Зеленая роща". Одна из пострадавших, 29-летняя харьковчанка, пыталась, воспользовавшись мобильным, вызвать помощь, однако злоумышленник отобрал у нее телефон. Следует отметить, что на момент совершения преступления мужчина имел судимости за разбой и грабежи и находился в розыске как условно осужденный, который отсутствует по неизвестным причинам по месту жительства и работы.Досудебное расследование продолжается. Максимальная санкция статьи предусматривает 10 лет лишения свободы.