«Укрзализныця» больше не подчиняется Мининфраструктуры

Эту информацию подтвердил государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак, отметив, что данное решение принято с целью создания условий для проведения реформы корпоративного управления компании.
"Постановление действительно принято правительством на вчерашнем заседании. Правительство приняло решение об изменении устава "Укрзализныци" с целью приведения ее устава в соответствие с законом Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", - сообщил Галущак, добавив, что отныне правительство как основатель и единый акционер "Укрзализныци" сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и продвижения реформ.
По его словам, Министерство инфраструктуры сконцентрируется на выполнении своей основной функции - формировании государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, "не отвлекаясь на решение управленческих вопросов".
В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в сети Facebook поприветствовал данное решение правительства.
"Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества. Правление компании будет последовательно реализовывать стратегию реформ, определенную правительством как акционером общества", - отметил Балчун.