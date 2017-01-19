«Укрзализныця» больше не подчиняется Мининфраструктуры

Кабинет министров Украины вывел государственный железнодорожный холдинг «Укрзализныця» из подчинения Министерства инфраструктуры Украины, переподчинив его непосредственно правительству.

Эту информацию подтвердил государственный секретарь Министерства инфраструктуры Андрей Галущак, отметив, что данное решение принято с целью создания условий для проведения реформы корпоративного управления компании."Постановление действительно принято правительством на вчерашнем заседании. Правительство приняло решение об изменении устава "Укрзализныци" с целью приведения ее устава в соответствие с законом Украины "Об особенностях образования публичного акционерного общества железнодорожного транспорта общего пользования", - сообщил Галущак, добавив, что отныне правительство как основатель и единый акционер "Укрзализныци" сможет быстро принимать эффективные решения, необходимые для функционирования компании и продвижения реформ.По его словам, Министерство инфраструктуры сконцентрируется на выполнении своей основной функции - формировании государственной политики в сфере железнодорожного транспорта, "не отвлекаясь на решение управленческих вопросов".В свою очередь глава правления "Укрзализныци" Войцех Балчун на своей странице в сети Facebook поприветствовал данное решение правительства."Мы приветствуем любые шаги, направленные на повышение эффективности функционирования компании. Особенно в период создания нового содержания и качества публичного акционерного общества. Правление компании будет последовательно реализовывать стратегию реформ, определенную правительством как акционером общества", - отметил Балчун.