Харьковский суд взыскал в пользу государства за нарушение природоохранного законодательства более 100 тысяч

Хозяйственный суд Харьковской области удовлетворил иск Государственной экологической инспекции в Харьковской области к ООО «Аграрный дом им. Горького» о взыскании денежных средств в размере более 115 тысяч грн. за вред, причиненный государству вследствие загрязнения земельных ресурсов.

«На территории ООО «Аграрный дом им. Горького» находился автомобиль КАМАЗ с гербицидом для уничтожения сорняков на зерновых культурах. Вследствие разрыва патрубка возникла утечка до 2 т гербицида. Вследствие был нанесен вред окружающей природной среде.Государственной экологической инспекцией в Харьковской области была проведена внеплановая проверка, по результатам которой был составлен акт проверки соблюдения требований природоохранного законодательства в области охраны атмосферного воздуха, водных и земельных ресурсов по обращению с отходами и опасными химическими веществами ООО «Аграрный дом им. Горького». В результате проверки выявлено несоблюдение правил транспортировки, хранения и применения средств защиты растений и других препаратов, из-за чего ООО «Аграрный дом им. Горького” допущено загрязнение земельных ресурсов.» - сообщили в пресс-службе суда.Суд удовлетворил иск и взыскал в пользу государства более 115 тысяч грн. за вред, причиненный государству вследствие загрязнения земельных ресурсов.