В Украине количество «обменок» выросло в полтора раза

В течение 2016 года в Украине количество обменников выросло на 53% - до 3205.

В прошлом году генеральные лицензии на осуществление валютно-обменных операций получили 17 небанковских финансовых учреждений и теперь их всего 30. Подобную лицензию имеет и государственная "Укрпочта", говорится в сообщении Нацбанка."Национальный банк заинтересован в развитии легального рынка валютно-обменных операций, одновременно усиливая контроль за деятельностью его участников. В частности, перед предоставлением лицензии Национальный банк проверяет структуру собственности заявителей, финансовое положение и источники средств для формирования капитала компании, которая намерена осуществлять деятельность по обмену валют. Наша задача – создать условия для функционирования прозрачного, цивилизованного и конкурентного наличного валютного рынка. В 2017 году мы планируем продолжить совершенствование лицензионных условий для осуществления обмена валют и усилить контроль за лицензиатами, которые уже получили соответствующие разрешения", - отметил начальник Управления регистрации и лицензирования НБУ Александр Бевз.