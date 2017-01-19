В Италии лавина накрыла отель: есть погибшие

Снежная лавина сошла в среду в центральной области Абруццо (Италия) в горном массиве Гран-Сассо, полностью накрыв местный отель Rigopiano di Farindola.

Сигнал бедствия подали двое клиентов отеля. На месте ЧП работают спасатели, которые пытаются добраться до структуры всеми возможными способами, телефоны постояльцев и сотрудников гостиницы не отвечают.По данным префектуры, по состоянию на среду в отеле Rigopiano di Farindola были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого не уточняется."К сожалению, произошла ужасная трагедия. Кажется, что могут быть погибшие, но все это должно быть еще подтверждено", - написал на своей странице в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.Позже на месте схода лавины на отель в Италии спасатели обнаружили тело погибшего, сообщает итальянский телеканал RAI. Тело извлекли из-под обломков здания и снежных завалов. Поиски других людей, находившихся в отеле в момент схода лавины, продолжаются. Разбирая завалы, спасатели пытаются установить связь с людьми, находящимися под снегом и обломками здания, но никто не отзывается.По информации RAI, аходившиеся внутри отеля люди погибли не сразу - в экстренные службы региона приходили смс-сообщения с просьбами о помощи, но быстро добраться до места схода лавины не удалось - спасателям пришлось идти на лыжах, на это ушло несколько часов. К настоящему моменту 30 человек остаются под завалами более 12 часов.Двум гостям отеля удалось выжить, они связались со спасателями. Один из постояльцев в момент схода лавины вышел из здания к автомобилю, припаркованному неподалеку, чтобы забрать оттуда вещи. Его жена и двое детей остались в отеле. Другой человек был госпитализирован с сильным переохлаждением.Как полагают специалисты, опрошенные агентством Рейтер, сход лавины был вызван землетрясением магнитудой около 5, произошедшим в центральной части Италии.