В Италии лавина накрыла отель: есть погибшие

Сигнал бедствия подали двое клиентов отеля. На месте ЧП работают спасатели, которые пытаются добраться до структуры всеми возможными способами, телефоны постояльцев и сотрудников гостиницы не отвечают.
По данным префектуры, по состоянию на среду в отеле Rigopiano di Farindola были зарегистрированы 20 человек плюс персонал, численность которого не уточняется.
"К сожалению, произошла ужасная трагедия. Кажется, что могут быть погибшие, но все это должно быть еще подтверждено", - написал на своей странице в Facebook глава провинции Пескара Антонио Ди Марко.
Позже на месте схода лавины на отель в Италии спасатели обнаружили тело погибшего, сообщает итальянский телеканал RAI. Тело извлекли из-под обломков здания и снежных завалов. Поиски других людей, находившихся в отеле в момент схода лавины, продолжаются. Разбирая завалы, спасатели пытаются установить связь с людьми, находящимися под снегом и обломками здания, но никто не отзывается.
По информации RAI, аходившиеся внутри отеля люди погибли не сразу - в экстренные службы региона приходили смс-сообщения с просьбами о помощи, но быстро добраться до места схода лавины не удалось - спасателям пришлось идти на лыжах, на это ушло несколько часов. К настоящему моменту 30 человек остаются под завалами более 12 часов.
Двум гостям отеля удалось выжить, они связались со спасателями. Один из постояльцев в момент схода лавины вышел из здания к автомобилю, припаркованному неподалеку, чтобы забрать оттуда вещи. Его жена и двое детей остались в отеле. Другой человек был госпитализирован с сильным переохлаждением.
Как полагают специалисты, опрошенные агентством Рейтер, сход лавины был вызван землетрясением магнитудой около 5, произошедшим в центральной части Италии.