Харьков

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Харьковчанам покажут британские спектакли

Харьковчанам покажут британские спектакли
Зимний сезон фестиваля «Британский театр в кино» пройдет в январе в Харькове.
Показы спектаклей британских театров на больших экранах организованы Британским Советом в Украине.

Как сообщили организаторы, Национальный театр в этот раз решил обратиться к пьесам авторов XX века. В программе фестиваля – «Глубокое синее море» Терренса Реттигана с Хелен МакКрори в главной роли и «Трехгрошовая опера» Бертольда Брехта с Рори Кинниром. Театральная компания Кеннета Брани порадует зрителей пьесой Джона Осборна «Комедиант», где главную роль звезды мюзик-холла в борьбе за выживание сыграет сам сэр Кеннет. А вот лондонский театр «Донмар» представит «Опасные связи» с Домиником Уэстом ( «Ганнибал», «300 спартанцев») и Элейн Кэссиди ( «Затерянный мир», «Другие»).

Спектакли демонстрируются на английском языке с украинскими субтитрами. Показы британских спектаклей будут проходить в Харькове, в кинотеатре «Multiplex Dафи» (ТРЦ «Дафи», ул. Героев труда, 9).

Откроет фестиваль комический спектакль «Ничья земля» Гарольда Пинтера, в ролях - Патрик Стюарт и Иен Маккеллен.

Показ спектакля состоится 25 января, начало - в 19:30, передает сайт Харьковского горсовета.

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