В ХПИ пройдут Дни науки для школьников

Новый профориентационный проект «Дни науки» начнут реализовывать с 23 января в Национальном техническом университете «ХПИ».



В течение двух месяцев старшеклассников будут знакомить с научной деятельностью университета. Школьники узнают о новых изобретениях ученых вуза, посетят учебные лаборатории, производственные цеха ХПИ.– Количество тех объектов, которые мы можем показать, – достаточно большое. Например, факультет транспортного машиностроения покажет двигатель, а кафедра автомобиле- и тракторостроения продемонстрирует трактор с инновационной двухпоточной бесступенчатой трансмиссией, разработанной учеными вуза. В свою очередь представители компьютерных факультетов расскажут о дуальном образовании, а химики покажут интересные опыты. К примеру, абитуриенты смогут узнать, как делается майонез и варится мыло. То есть, ХПИ предлагает много вариантов выбора, которые отличают отдельные направления от общих концептов. Ведь школьники должны сознательно подойти к ВНО, – отметил ректор вуза Евгений Сокол.