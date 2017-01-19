Харьков

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В ХПИ пройдут Дни науки для школьников

В ХПИ пройдут Дни науки для школьников
Новый профориентационный проект «Дни науки» начнут реализовывать с 23 января в Национальном техническом университете «ХПИ».
В течение двух месяцев старшеклассников будут знакомить с научной деятельностью университета. Школьники узнают о новых изобретениях ученых вуза, посетят учебные лаборатории, производственные цеха ХПИ.

– Количество тех объектов, которые мы можем показать, – достаточно большое. Например, факультет транспортного машиностроения покажет двигатель, а кафедра автомобиле- и тракторостроения продемонстрирует трактор с инновационной двухпоточной бесступенчатой трансмиссией, разработанной учеными вуза. В свою очередь представители компьютерных факультетов расскажут о дуальном образовании, а химики покажут интересные опыты. К примеру, абитуриенты смогут узнать, как делается майонез и варится мыло. То есть, ХПИ предлагает много вариантов выбора, которые отличают отдельные направления от общих концептов. Ведь школьники должны сознательно подойти к ВНО, – отметил ректор вуза Евгений Сокол.

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