Происшествия

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В полиции оперативно «приняли» людей в камуфляже, масках и с оружием: видео

В полиции оперативно «приняли» людей в камуфляже, масках и с оружием: видео
В Лозовской отдел полиции доставлены 70 человек, которые в камуфляжной форме, масках и с оружием ворвались на предприятие.
Как сообщили в Главном управлении Нацполициии в Харьковской области, граждане заблокировали работу предприятия и осуществляли действия, направленные на вывоз и повреждение имущества. Впоследствии было сообщено о том, что в трех фирмах состоялась незаконная смена собственника в электронно-регистрационных базах.

Как сообщил начальник Лозовского отдела полиции Николай Пономарь, в ходе проверки было установлено, что неизвестными лицами путем обмана осуществлена ​​перерегистрация корпоративных прав ООО «Компания «БОТиК», ООО «Сурят» и ООО «Агробизнес-2010». При этом основатели указанных предприятий не делали каких-либо действий и не заключали каких-либо соглашений или договоров, направленных на отчуждение указанных обществ и имущества.

Сотрудники полиции оперативно отреагировали на сообщение о совершенном преступлении. До выяснения всех обстоятельств происшествия они обеспечивали надлежащую охрану правопорядка и личной безопасности работников предприятия.

В результате проведения всех необходимых мероприятий от Лозовского горрайонного суда было получено разрешение на проведение осмотра территории для фиксирования и описания имущества. Кроме того, все лица, которые ворвались на территорию предприятия, доставлены в отдел полиции для установления всех данных. Выяснилось, что участие в незаконных действиях принимали граждане в возрасте от 18 до 50 лет, жители города Днепра и Каменского. У граждан были изъяты оружие и спецсредства.

По указанным фактам открыты уголовные производства по ч.4 ст.358 (подделка документов, печатей, штампов и бланков, сбыт или использование поддельных документов, печатей, штампов), ч.1 ст. 162 (нарушение неприкосновенности жилища), ч. 4 ст. 190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины.

Следственные действия продолжаются.

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