Поезд «Чайка» будет «лететь» до Одессы дольше

С 10 февраля изменится расписание фирменного ночного скорого поезда № 59 «Чайка» Харьков – Одесса. Теперь он будет находиться в пути на 43 минуты дольше.

С начальной станции Харьков-Пассажирский он будет отправляться в 17.04 вместо нынешних 17.47, следовать с остановками по станциям Люботин (17.38 – 17.40 вместо 18.21 – 18.23), Ковяги (18.34 – 18.36 вместо 19.31 – 19.33), Коломак (19.02 – 19.03 вместо 19.57 – 19.59), Полтава-Южная (19.56 – 20.16 вместо 20.46 – 21.06), Кременчуг-Пассажирский (22.29 – 22.51 вместо 23.00 – 23.20), Павлыш (23.32 – 23.35 вместо 23.58 – 0.01), Користовка (0.04 – 0.06 вместо 0.27 – 0.29), Знаменка-Пассажирская (0.38 – 1.04 вместо 1.01 – 1.23), Кировоград (1.58 – 2.13 вместо 2.11 – 2.26), Новоукраинка (3.13 – 3.15 вместо 3.20 – 3.22), Помошная (3.33 – 3.36 вместо 3.40 – 3.43), Южноукраинская (4.29 – 4.32 вместо 4.34 – 4.37), Вознесенск (4.57 – 5.02 вместо 4.59 – 5.02) и прибывать на конечную станцию Одесса-Главная, как и нынче, в 7.59.Изменения в расписании поезда № 59 связаны с ускорением с 11 февраля регионального поезда № 791/792 Кременчуг – Киев на участке Кременчуг – Знаменка, который будет уходить из Кременчуга в 0.07 вместо 22.36, иметь стоянку по станции Знаменка-Пассажирская 1.17 – 1.42 вместо 0.12 – 1.15 и прибывать на конечную станцию Киев-Пассажирский, как и сейчас, в 5.07.