Харьков

  • 1064
    •  / 

Поезд «Чайка» будет «лететь» до Одессы дольше

Поезд «Чайка» будет «лететь» до Одессы дольше
С 10 февраля изменится расписание фирменного ночного скорого поезда № 59 «Чайка» Харьков – Одесса. Теперь он будет находиться в пути на 43 минуты дольше.
С начальной станции Харьков-Пассажирский он будет отправляться в 17.04 вместо нынешних 17.47, следовать с остановками по станциям Люботин (17.38 – 17.40 вместо 18.21 – 18.23), Ковяги (18.34 – 18.36 вместо 19.31 – 19.33), Коломак (19.02 – 19.03 вместо 19.57 – 19.59), Полтава-Южная (19.56 – 20.16 вместо 20.46 – 21.06), Кременчуг-Пассажирский (22.29 – 22.51 вместо 23.00 – 23.20), Павлыш (23.32 – 23.35 вместо 23.58 – 0.01), Користовка (0.04 – 0.06 вместо 0.27 – 0.29), Знаменка-Пассажирская (0.38 – 1.04 вместо 1.01 – 1.23), Кировоград (1.58 – 2.13 вместо 2.11 – 2.26), Новоукраинка (3.13 – 3.15 вместо 3.20 – 3.22), Помошная (3.33 – 3.36 вместо 3.40 – 3.43), Южноукраинская (4.29 – 4.32 вместо 4.34 – 4.37), Вознесенск (4.57 – 5.02 вместо 4.59 – 5.02) и прибывать на конечную станцию Одесса-Главная, как и нынче, в 7.59.

Изменения в расписании поезда № 59 связаны с ускорением с 11 февраля регионального поезда № 791/792 Кременчуг – Киев на участке Кременчуг – Знаменка, который будет уходить из Кременчуга в 0.07 вместо 22.36, иметь стоянку по станции Знаменка-Пассажирская 1.17 – 1.42 вместо 0.12 – 1.15 и прибывать на конечную станцию Киев-Пассажирский, как и сейчас, в 5.07.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей20 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6236 грн
100 USD 2744.22 грн
100 EUR 2927.53 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи