Политика

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Суд ООН в Гааге обнародовал текст иска Украины против России

Суд ООН в Гааге обнародовал текст иска Украины против России
Международный суд ООН опубликовал полный текст иска Украины к России, поданный 16 января.
Текст документа на 45 страницах опубликован на веб-сайте суда.

Большая часть иска касается ущемления прав крымских татар со стороны властей Российской Федерации, аннексировавшей Крым. В связи с этим Украина требует восстановления прав украинской и крымскотатарской общины на украинском полуострове.

Согласно тексту иска, Украина просит признать, что Россия нарушила обязательства в рамках Конвенции по финансированию терроризма, предоставляя помощь незаконным вооруженным формированиям, осуществляющим террористические акты в Украине. В частности речь идет о "ДНР", "ЛНР" и группе "Харьковские партизаны".

Украина требует запретить российским чиновникам финансировать терроризм и привлечь всех причастных к этому к ответственности. В частности речь идет о министре обороны РФ Сергее Шойгу, Владимире Жириновском, заместителе Госдумы Сергее Миронове и Геннадии Зюганове.

Также украинская сторона требует компенсаций всем, кто пострадал от действия пророссийских террористических формирований. Речь идет о гражданских жителях Волновахи, Мариуполя, Краматорска и Харькова. Также Россия должна выплатить компенсацию семьям погибших в катастрофе малазийского "Боинга 777", сбитого над Донбассом.

В начале 2017 года Международный трибунал ООН по морскому праву также начнет рассматривать иск Украины против РФ по факту нарушения ею обязательств в рамках Конвенции ООН по морскому праву.

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