В Украине начинается вторая волна е-декларирования

В НАПК заявили о начале второй волны электронного декларирования.

должностных лиц учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников АТО;

здравоохранения (кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня);

образования (кроме руководителей ВУЗов и их заместителей);

науки (кроме президентов, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей и других членов Президиума Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, избранных общим собранием, руководителей НИИ и других научных учреждений);

культуры;

искусств;

восстановление и сохранение национальной памяти;

физической культуры,

спорта,

национально-патриотического воспитания.

Как сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, до 1 апреля 2017 года электронные декларации должны заполнить лица, которые согласно Закону Украины “О предотвращении коррупции” занимают ответственное и особо ответственное положение, а также лица, которые для целей настоящего Закона приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.«При заполнении деклараций за 2016 год применяется размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января 2016 года (1378 гривен). Также, с 1 января 2017 года субъекты декларирования должны сообщать НАПК о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, если полученный ими доход, приобретенное имущество превышают сумму в размере 50 прожиточных минимумов (по состоянию на 01.01.2017 - 80 тыс. гривен), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года», - передает пресс-служба агентства.Кроме того, как отметил Радецкий, со вступлением в силу Закона Украины “О Высшем совете правосудия”, которым внесены изменения в Закон Украины “О предотвращении коррупции”, изменен круг лиц, которые должны подавать е-декларации. Действие антикоррупционного закона в части финансового контроля не распространяется на категории должностей:Напомним, в Украине 30 октября в 00:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Позже НАПК определило процедуру проверки факта представления деклараций в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.