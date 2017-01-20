Украина

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В Украине начинается вторая волна е-декларирования

В Украине начинается вторая волна е-декларирования
В НАПК заявили о начале второй волны электронного декларирования.
Как сообщил заместитель председателя НАПК Руслан Радецкий, до 1 апреля 2017 года электронные декларации должны заполнить лица, которые согласно Закону Украины “О предотвращении коррупции” занимают ответственное и особо ответственное положение, а также лица, которые для целей настоящего Закона приравниваются к лицам, уполномоченным на выполнение функций государства или местного самоуправления.

«При заполнении деклараций за 2016 год применяется размер минимальной заработной платы, установленный на 1 января 2016 года (1378 гривен). Также, с 1 января 2017 года субъекты декларирования должны сообщать НАПК о существенных изменениях в своем имущественном состоянии, если полученный ими доход, приобретенное имущество превышают сумму в размере 50 прожиточных минимумов (по состоянию на 01.01.2017 - 80 тыс. гривен), установленных для трудоспособных лиц на 1 января соответствующего года», - передает пресс-служба агентства.

Кроме того, как отметил Радецкий, со вступлением в силу Закона Украины “О Высшем совете правосудия”, которым внесены изменения в Закон Украины “О предотвращении коррупции”, изменен круг лиц, которые должны подавать е-декларации. Действие антикоррупционного закона в части финансового контроля не распространяется на категории должностей:

  • должностных лиц учреждений и организаций, осуществляющих основную деятельность в области социального обслуживания населения, социальной и профессиональной реабилитации инвалидов и детей-инвалидов, социальной защиты ветеранов войны и участников АТО;
  • здравоохранения (кроме руководителей учреждений здравоохранения центрального, областного, районного, городского (городов областного значения, городов Киева и Севастополя) уровня);
  • образования (кроме руководителей ВУЗов и их заместителей);
  • науки (кроме президентов, первых вице-президентов, вице-президентов и главных ученых секретарей и других членов Президиума Национальной академии наук Украины и национальных отраслевых академий наук, избранных общим собранием, руководителей НИИ и других научных учреждений);
  • культуры;
  • искусств;
  • восстановление и сохранение национальной памяти;
  • физической культуры,
  • спорта,
  • национально-патриотического воспитания.

Напомним, в Украине 30 октября в 00:00 завершился первый этап подачи электронных деклараций для субъектов декларирования, которые занимают ответственное и особо ответственное положение. Позже НАПК определило процедуру проверки факта представления деклараций в Единый государственный реестр деклараций лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления.

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