Барак Обама обратился к американским гражданам с прощальным письмом

Президент США Барак Обама, срок полномочий которого истекает 20 января, обратился к американским гражданам с прощальным письмом.

Глава государства напомнил, что в Белом доме существует традиция оставлять овальном кабинете письмо следующему президенту."Но перед тем, как я оставлю письмо 45-му президенту, я хочу еще раз поблагодарить вас за честь быть вашим 44-м президентом. Потому что все, чему я научился за это время, я научился благодаря вам. Вы сделали меня лучше как человека и как президента", – сказано в обращении.Обама вспомнил труд американских ученых, которые помогают раненым военным. О том, как меняются жизни семей, браки которые признали равными с традиционными. Как дети своей щедростью напоминают об обязанности заботиться о беженцах, друг о друге, работать ради мира."Все эти восемь лет вы были источником доброты, жизнестойкости и надежды, из которых я черпал силу", – заверил президент.Говоря о перспективах американского общества и политической системы Обама напомнил, что "США – это не проект одного человека"."Самое могущественное слово в нашей демократии - это слово "Мы". Мы - народ. Мы справимся", – подчеркнул глава государства, добавив, что будущее страны – в ежедневных проявлениях гражданской позиции."Все мы, невзирая на то, какую партию поддерживаем, должны продолжать эту работу - приносящую радость работу гражданина. Не только тогда, когда проходят выборы, не только когда под угрозой наши частные интересы, но и на всем промежутке жизненного пути", – отметил президент.Текст своего письма Обама закончил фразой "Да, мы можем" (Yes, we can) – слоганом его предвыборной кампании 2008 года.