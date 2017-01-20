Культура

  • 156
    •  / 

Ванесса Паради снимется в фильме об Украине

Ванесса Паради снимется в фильме об Украине
Французская актриса Ванесса Паради сыграет в драме «Иней» Шарунаса Бартаса, которую создают в копродукции с Украиной.
Как сообщает пресс-служба Союза кинематографистов Украины со ссылкой на Variety, «Иней» является совместным производством Франции, Литвы, Украины и Польши. В работе над лентой участвуют компании KinoElektron (Франция), Studija Kinema (Литва), «Инсайт Медиа» и «Татофильм» (Украина) и Donten & Lacroix (Польша). Украинскими продюсерами ленты является Владимир Филиппов и Елена Ершова.

Согласно сюжету, молодому литовскому парню Рокасу однажды выпадает неожиданная возможность побывать в Украине и увидеть настоящую оккупацию и войну. Вместе с гуманитарным конвоем он направляется из Литвы в Украину, где судьба сводит его с двумя военными журналистами (одного из них играет Ванесса Паради). Реальность оказывается гораздо более жестокой, чем романтические представления молодого литовца, бросая его в водоворот войны.

Съемки «Инея» начались в декабре 2016 года. Около двух недель съемки продолжались на границе с оккупированным Крымом.

19 октября 2016 года Госкино заключило контракт о предоставлении государственной поддержки фильму «Иней» размером 11 млн 480 тыс. грн. Соглашение было подписано с продюсерским центром «Инсайт Медиа». Ранее проект получил поддержку Министерства культуры Литвы и Литовского фильмового центра на сумму 644 тыс. евро. Общая стоимость фильма - 39 млн 900 тыс. грн.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей20 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6236 грн
100 USD 2744.22 грн
100 EUR 2927.53 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи