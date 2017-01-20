Международные проекты Фельдман Экопарк-2017: от спасения белых носорогов до создания хаба по защите природы

Фельдман Экопарк провел презентацию международных проектов и направлений работы, запланированных на 2017 год.

Как отметил основатель Регионального ландшафтного парка, народный депутат Украины Александр Фельдман, Экопарк участвует во многих международных программах, некоторые из которых могут показаться экзотическими. Таких, например, как спасение белых северных носорогов совместно с зоопарком Двур Кралове (Чехия) или разведение красных ара для реинтродукции в Биосферный заповедник Майя в Гватемале.«Одна из наших задач на следующий год – это формирование тревел-грантов для украинских ученых и экологов, чтобы они имели возможность оставаться в основной мировой научной и природоохранной повестке», - подчеркнул Александр Фельдман.Фельдман Экопарк планирует развивать сотрудничество со многими известными международными организациями, среди которых Animal Defenders International, World Animal Protection и другие. Среди образовательных, просветительских, исследовательских и правозащитных международных программ Экопарка на нынешний год - создание совместного чешско-украинского образовательного проекта EDUZOO 2017-20 для зоологов и ветеринаров Украины.Другой масштабный проект - создание совместно с IUCN (Международным союзом охраны природы) на базе Экопарка одного из якорных в Восточной Европе хабов по защите природы. Кроме того, намечено создание Канадско-украинского центра спасения животных в партнерстве с Hope forWildlife - крупнейшим центром Канады по спасению диких животных.