Roshen объявил об остановке фабрики в Липецке

Корпорация Roshen приняла решение остановить производство на Липецкой кондитерской фабрике.

"Корпорация Roshen останавливает производственную деятельность Липецкой кондитерской фабрики. Такое решение принято по экономическим и политическим причинам. Полная остановка производства и консервация производственных и инфраструктурных объектов запланированы на апрель 2017 года", – говорится в сообщении компании.Также отмечается, что арест имущества Липецкой фабрики, наложенный Следственными комитетом РФ в рамках возбужденного уголовного производства, сделал продажу предприятия невозможной."Начиная с 2013 года, производство продукции на Липецкой кондитерской фабрике сократилось в три раза. Причиной этого стало и резкое снижение ассортимента после необоснованного запрета Роспотребнадзором в 2013 году импорта украинской продукции Roshen на территорию РФ, и активная дискредитация деятельности фабрики в российских и украинских СМИ, и давление органов власти в ряде регионов на торговые организации из-за продажи продукции Липецкой кондитерской фабрики, и снижение общего уровня покупательной способности населения", – говорится в заявлении.В связи со спадом производства на кондфабрике постоянно происходило массовое сокращение штата. Оставшиеся работники в количестве около 700 человек уже уведомлены о предстоящей остановке работы предприятия.Уведомление о массовом сокращении будет подано в Липецкий центр занятости в ближайшее время.Отметим, что корпорация Roshen принадлежит президенту Украины Петру Порошенко, который на время президентства передал свою долю (85%) в так называемый слепой траст под управлением инвестиционного банка Rothschild.