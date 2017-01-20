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Суд Лондона завершил первые слушания по «долгу Януковича»

Суд Лондона завершил первые слушания по «долгу Януковича»
Высокий суд Лондона завершил первые слушания по иску России к Украине о долге по евробондам на 3 млрд долларов, посвященные ходатайству российской стороны об ускоренном рассмотрении иска, и вынесет вердикт в течение одного-трех месяцев.
"Слушания были посвящены исключительно изучению ходатайства российской стороны о рассмотрении иска в ускоренном порядке. Суд выслушал позиции сторон и удалился для принятия решения. Как показывает практика, на вынесение вердикта Суду может потребоваться от одного до трех месяцев", – сообщается на сайте Минфина РФ.

В российском Минфине выразили убежденность, что "приведенная ответчиком аргументация не выдерживает критики".

"Ожидаем скорейшего вынесения судом решения об удовлетворении ходатайства российской стороны об ускоренном рассмотрении поданного иска к Украине", – говорится в сообщении министерства финансов.

Напомним, Россия подала иск к Украине в Высокий суд Лондона по поводу долга в 3 млрд долларов 17 февраля 2016 года. Украина должна была ответить на иск до 4 марта. 4 мая президент Петр Порошенко подписал закон о бессрочном моратории на выплату России долга.

В июне 2016 года Голосеевский районный суд Киева наложил арест на "российский долг".

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