Украина

  • 116
    •  / 

Степан Полторак подписал концепцию питания ВСУ: чем будут кормить военнослужащих

Степан Полторак подписал концепцию питания ВСУ: чем будут кормить военнослужащих
Глава Минобороны Степан Полторак подписал концепцию реформирования системы питания армии до 2020 года, а также план ее реализации.
"А это значит, что шведский стол, выбор блюд, салаты, йогурты и соки - все будет. И ровно так, как мы и планировали", - написал в Facebook советник президента Юрий Бирюков.

Первыми на новые стандарты питания переведут Одесскую Западную базу ВМС, 19-ю ракетную бригаду, 184-й учебный центр Старычи, 142-й учебный центр ССО, 199-й учебный центр ВДВ, 79-ю ДШБ, 8-й ОП СпН (включая 140 у/ц ССО), 3-й ОП СпН, 37 ОПЗ, 56 ОМПБр и ряд других армейских частей.

Также новая система питания будет внедрена в Одесском, Львовском, Киевском, Харьковском и Винницком военных госпиталях. В течение года новые стандарты будут применены в военных учебных заведениях: Военной академии сухопутных войск, Национальной академии сухопутных войск, Военном лицее им. Богуна, Национальном университете обороны, Военном институте телекоммуникаций и информатизации, Военном институте им. Королева и Национальном университете воздушных сил им. Кожедуба.

"На ремонт и оборудование столовых и пищеблоков уже выделено больше 150 миллионов гривен. Будут закупаться нормальные парконвектоматы и мясорубки, картофелечистки и холодильные шкафы", - добавил Бирюков.

В конце сентября 2016 года Полторак утвердил документ по новым армейским сухпайкам. Позднее Бирюков сообщил, что в 2017 году 25% украинской армии будет питаться по системе с элементами шведского стола, а вся армия перейдет на эту систему питания в 2019 году. В конце декабря Кабмин одобрил постановление, согласно которому закупки продуктов, предназначенных для питания военнослужащих, будут проводиться по утвержденному Минобороны каталогу.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей20 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.6236 грн
100 USD 2744.22 грн
100 EUR 2927.53 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи