Степан Полторак подписал концепцию питания ВСУ: чем будут кормить военнослужащих

Глава Минобороны Степан Полторак подписал концепцию реформирования системы питания армии до 2020 года, а также план ее реализации.

"А это значит, что шведский стол, выбор блюд, салаты, йогурты и соки - все будет. И ровно так, как мы и планировали", - написал в Facebook советник президента Юрий Бирюков.Первыми на новые стандарты питания переведут Одесскую Западную базу ВМС, 19-ю ракетную бригаду, 184-й учебный центр Старычи, 142-й учебный центр ССО, 199-й учебный центр ВДВ, 79-ю ДШБ, 8-й ОП СпН (включая 140 у/ц ССО), 3-й ОП СпН, 37 ОПЗ, 56 ОМПБр и ряд других армейских частей.Также новая система питания будет внедрена в Одесском, Львовском, Киевском, Харьковском и Винницком военных госпиталях. В течение года новые стандарты будут применены в военных учебных заведениях: Военной академии сухопутных войск, Национальной академии сухопутных войск, Военном лицее им. Богуна, Национальном университете обороны, Военном институте телекоммуникаций и информатизации, Военном институте им. Королева и Национальном университете воздушных сил им. Кожедуба."На ремонт и оборудование столовых и пищеблоков уже выделено больше 150 миллионов гривен. Будут закупаться нормальные парконвектоматы и мясорубки, картофелечистки и холодильные шкафы", - добавил Бирюков.В конце сентября 2016 года Полторак утвердил документ по новым армейским сухпайкам. Позднее Бирюков сообщил, что в 2017 году 25% украинской армии будет питаться по системе с элементами шведского стола, а вся армия перейдет на эту систему питания в 2019 году. В конце декабря Кабмин одобрил постановление, согласно которому закупки продуктов, предназначенных для питания военнослужащих, будут проводиться по утвержденному Минобороны каталогу.