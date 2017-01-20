Чем выгоднее пользоваться при оплате ЖКУ – льготой или субсидией: разъяснения Кабмина

В Кабинете министров рассказали, какие документы и основания нужны для получения льготы.

Если семья имеет право на субсидию, однако размер субсидии невелик и целесообразнее платить за коммунальные услуги с учетом льготы, то необходимо подать заявление в орган социальной защиты населения о прекращении предоставления субсидии. И наоборот: если в отопительный период семье целесообразнее пользоваться субсидией, то необходимо будет подать заявление для назначения субсидии, отмечают на правительственном портале.Если льготник подал заявление на субсидию, но субсидия на неотопительный период ему не получается, то ему в дальнейшем поставщики услуг автоматически будут учитывать льготу.Основанием для предоставления льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг является удостоверение, которое указывает, к какой категории льготников относится то или иное лицо, какая скидка по оплате за жилищно-коммунальные услуги ей насчитывается.При льготной оплате за услуги в квитанциях, которые рассылаются жильцам, начисление платы за услуги указывается с учетом скидки на оплату услуги. Например, для участников войны действует скидка в 50% в пределах социальных норм.Для получения льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг лицо, имеющее право на льготы, должно обратиться к поставщику услуг, подать заявление, оригинал свидетельства, которое удостоверяет право на льготу, и его копию, идентификационный номер, справку о составе семьи (для определения права на льготы членов семьи). Кроме этого, льготнику необходимо обратиться также в орган социальной защиты для внесения данных о льготнике в Единый государственный реестр лиц, которые имеют право на льготы.Согласно Порядку предоставления льгот отдельным категориям граждан с учетом среднемесячного совокупного дохода семьи, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 4 июля 2015 № 389, льготы отдельным категориям льготников будут предоставляться при условии, что среднемесячный совокупный доход семьи льготника в расчете на одно лицо за предыдущие шесть месяцев не превышает величины дохода, который дает право на налоговую социальную льготу (с 01.01.2016 – 1930 грн).Категории лиц, которые имеют право на льготы:- участники войны;- члены семей погибших (умерших) участников войны;- лица, которые имеют особые заслуги перед Родиной;- вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной;- лица, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной;- вдовы (вдовцы) и родители умерших лиц, которые имеют особые трудовые заслуги перед Родиной;- жертвы нацистских преследований;- дети войны;В Кабмине разъяснили: в каких случаях выгоднее пользоваться льготами по оплате ЖКУ, а в каких – субсидией.Те семьи, которые имеют небольшие доходы, и, даже с учетом льготной платы, платят за услуги больше, чем доля платы за услуги для этой семьи, однозначно должны получать субсидию. Однако, если с учетом льготной оплаты за услуги доля платы является больше, чем льготная оплата за услуги, то такой семье целесообразнее отказаться от субсидии и в неотопительный период платить за услуги с учетом льготы.