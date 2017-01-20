Украина

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В Украине пройдут многонациональные военные учения

В Украине пройдут многонациональные военные учения
На территории Украины в 2017 году состоятся три многонациональные учения с участием 7,5 тыс. военных из иностранных государств и 12,5 тыс. военнослужащих ВСУ.
Как сообщил пресс-секретарь Министерства обороны Дмитрий Гуцуляк, Верховная Рада приняла закон об одобрении решения президента о допуске вооруженных сил других государств на территорию Украины в 2017 году для участия в многонациональных учениях.

«Законом урегулирован вопрос допуска подразделений вооруженных сил иностранных государств на территорию Украины для участия в многонациональных военных учениях, определение их общей численности, типов и количества вооружений, военной техники, сроков пребывания, мест дислокации на период проведения учений», - отметил пресс-секретарь.

По его словам, согласно закону в этом году на территории Украины пройдет три многонациональных учения, среди которых ежегодные украино-американские учения серии Rapid Trident и Sea Breeze. Кроме того, Гуцуляк подчеркнул, что «подразделения ВСУ примут участие в 20 командно-штабных учениях за рубежом с привлечением отдельных представителей ВСУ и 16 многонациональных учениях за пределами Украины с привлечением подразделений». \

«К участию в учениях на территории Украины планируется привлечь около 12,5 тыс. военнослужащих ВСУ, со стороны наших партнеров ожидается привлечение около 7,5 тыс. участников. К участию в многонациональных учениях за пределами Украины будут привлекаться около 1,5 тыс. военных ВСУ с вооружением и военной техникой», - отметил представитель Минобороны.

«Все учения направлены, в первую очередь, на подготовку подразделений ВСУ к отпору вооруженной агрессии и являются интегрированным элементом их боевой подготовки. При этом основные усилия будут сосредоточены на повышении боевой готовности и оперативной совместимости ВСУ с подразделениями стран-членов НАТО, подготовке штабов всех уровней в соответствии с требованиями и стандартами НАТО, а также индивидуальной и коллективной подготовке личного состава ВСУ к выполнению задач с учетом стандартов Альянса», - подчеркнул Гуцуляк.

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