Экономика

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НБУ ужесточил требования к инкассаторам

НБУ ужесточил требования к инкассаторам
Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации.
Как сообщает регулятор на официальном сайте, 16 января было принято соответствующее постановление N4, которое вступает в силу с 20 января.

"Этот документ был принят с целью усиления требований к юридических лиц, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачному осуществлению такой деятельности", - отмечает НБУ.

Документ предусматривает предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лица

Также предоставление документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и удостоверяющие легальность происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.

Кроме того, определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения правления НБУ, а также получения копии, в случае ее утраты или повреждения.

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