НБУ ужесточил требования к инкассаторам

Национальный банк Украины ужесточил требования к юридическим лицам, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации.

Как сообщает регулятор на официальном сайте, 16 января было принято соответствующее постановление N4, которое вступает в силу с 20 января."Этот документ был принят с целью усиления требований к юридических лиц, осуществляют предоставление банкам услуг по инкассации, и содействие максимально прозрачному осуществлению такой деятельности", - отмечает НБУ.Документ предусматривает предоставление документов для оценки деловой репутации руководителя подразделения инкассации; предоставление документов, анализ которых позволит сделать выводы относительно прозрачной структуры собственности юридического лицаТакже предоставление документов, характеризующих финансовое состояние юридического лица и удостоверяющие легальность происхождения средств, привлеченных для создания материально-технического обеспечения деятельности по оказанию банкам услуг по инкассации.Кроме того, определен порядок выдачи лицензии на основе принятия решения правления НБУ, а также получения копии, в случае ее утраты или повреждения.