Харьков может остаться без тепла

"Сотни тысяч жителей Харькова могут остаться без тепла", - заявили в компании.
"Мы понимаем всю сложность ситуации теплоснабжающих предприятий. Однако законодательство запрещает распределять газ без подтвержденного объема его поставщиком. Чтобы избежать патовой ситуации в городе, предприятия ТЭК должны в кратчайшие сроки решить все противоречия вместе со своим поставщиком газа - НАК "Нафтогаз Украины" и получить от него подтвержденные объемы газа на текущий период", - отметил коммерческий директор "Харьковгоргаза" Антон Яворовский.
Как уточнили в "Харьковгоргазе", за распределение газа без разрешения компанию могут оштрафовать.
"Поэтому газораспределительная компания будет вынуждена прекратить распределение газа недобросовестным потребителям", - подчеркнули в компании.