Харьков может остаться без тепла

НАК "Нафтогаз Украины" как поставщик не предоставил подтвержденные объемы газа на январь 2017 года КП "Харьковские тепловые сети" и ПАО "Харьковская ТЭЦ-5".

"Сотни тысяч жителей Харькова могут остаться без тепла", - заявили в компании."Мы понимаем всю сложность ситуации теплоснабжающих предприятий. Однако законодательство запрещает распределять газ без подтвержденного объема его поставщиком. Чтобы избежать патовой ситуации в городе, предприятия ТЭК должны в кратчайшие сроки решить все противоречия вместе со своим поставщиком газа - НАК "Нафтогаз Украины" и получить от него подтвержденные объемы газа на текущий период", - отметил коммерческий директор "Харьковгоргаза" Антон Яворовский.Как уточнили в "Харьковгоргазе", за распределение газа без разрешения компанию могут оштрафовать."Поэтому газораспределительная компания будет вынуждена прекратить распределение газа недобросовестным потребителям", - подчеркнули в компании.