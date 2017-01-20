Харьков

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Харьков может остаться без тепла

Харьков может остаться без тепла
НАК "Нафтогаз Украины" как поставщик не предоставил подтвержденные объемы газа на январь 2017 года КП "Харьковские тепловые сети" и ПАО "Харьковская ТЭЦ-5".
"Сотни тысяч жителей Харькова могут остаться без тепла", - заявили в компании.

"Мы понимаем всю сложность ситуации теплоснабжающих предприятий. Однако законодательство запрещает распределять газ без подтвержденного объема его поставщиком. Чтобы избежать патовой ситуации в городе, предприятия ТЭК должны в кратчайшие сроки решить все противоречия вместе со своим поставщиком газа - НАК "Нафтогаз Украины" и получить от него подтвержденные объемы газа на текущий период", - отметил коммерческий директор "Харьковгоргаза" Антон Яворовский.

Как уточнили в "Харьковгоргазе", за распределение газа без разрешения компанию могут оштрафовать.

"Поэтому газораспределительная компания будет вынуждена прекратить распределение газа недобросовестным потребителям", - подчеркнули в компании.

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