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В погребенном под лавиной отеле в Италии нашли шесть выживших

В погребенном под лавиной отеле в Италии нашли шесть выживших
В ходе поисково-спасательных работ в итальянском отеле Rigopiano, попавшем 18 января под лавину, найдены шестеро выживших.
Как сообщает Reuters, все они до сих пор находятся под завалами, но при этом могут постоянно контактировать и переговариваться со спасателями.

Сейчас они прилагают все усилия, чтобы извлечь людей из-под толстого слоя снега и обломков стен здания. Информации о состоянии выживших пока нет.

Как известно, чиновники подтвердили нахождение двух тел, в то время как итальянские СМИ сообщили что еще два обнаружили в течение ночи. Также ранее сообщалось, что по меньшей мере трех человек удалось достать из-под снежных завалов живыми.

Как известно, лавина накрыла трехэтажный отель вечером в среду. Вероятно, ее спровоцировало землетрясение, произошедшее в центральных районах Италии. Однако из-за сильных снегопадов и заблокированных дорог спасателям удалось добраться до гостиницы лишь рано утром в четверг.

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