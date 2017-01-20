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В Госархиве Харьковской области открылась выставка ко Дню соборности

В Госархиве Харьковской области открылась выставка ко Дню соборности
Выставка ко Дню соборности Украины открылась сегодня, 20 января, в Государственном архиве Харьковской области (пр. Московский, 7).
В экспозиции представлены копии документов, посвященных Украинской революции 1917-1921 годов и одному из ее важнейших событий – провозглашению Акта объединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики. На выставке можно увидеть копии третьего и четвертого Универсалов, Декларацию Украинской Центральной Рады о признании автономии Украины; документы, посвященные формированию Сердюкской дивизии на Харьковщине; фотографии, постановления, приказы Украинского государства того времени и т.п.

Особое внимание в архиве обращают на постановление съезда украинцев Валуйского уезда Воронежской губернии, в котором содержится обращение к Временному правительству с требованием включить в состав Украины Бессарабию, части Воронежской и Курской губерний. Как сообщила главный специалист отдела информации и использования документов Государственного архива Харьковской области Елена Сафонова, часть воронежских и курских земель исторически входила в состав Слободской Украины, поэтому желание о присоедининении этих территорий было вполне объяснимо.

«Население приграничных районов было во многом родственным, этнографы нередко отмечали общность культуры. В Воронежской и Курской губерниях было немало украинских сел или населенных пунктов со смешанным населением. Тогда они ощущали себя украинцами, частью Украины. Эти уникальные документы демонстрируют позицию слободского населения того времени», - отметила Елена Сафонова.

Начальник отдела информации и использования документов Государственного архива Харьковской области Мария Элькснит также подчеркнула, что украинцы того времени очень хотели создать свое государство и мечтали о независимости.

«Почему тогда многие поддержали объединение УНР и ЗУНР? Потому что хотели отделиться от России. В какой-то мере эта мечта до сих пор актуальна», - отметила Мария Элькснит.

Выставка ко Дню соборности Украины будет работать до 27 января, вход – свободный, передает сайт Харьковского горсовета.

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