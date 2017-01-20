Россия формирует новую мотострелковую дивизию возле украинской границы

Россия формирует у границы с Украиной мотострелковую дивизию, в состав которой входят более 10 тысяч военных.

"Вблизи границ с Украиной формируется 150 мотострелковая дивизия, которая насчитывает более 10 тысяч военнослужащих. Указанная информация предоставлена инспекционной группе представителями минобороны России. Обнародованная дата начала формирования дивизии 10 января 2017 года", - сообщили в Генштабе ВСУ.Как отмечается, действия России противоречат ее обещаниям государствам-участникам ОБСЕ в ноябре 2016 года относительно того, что она не планирует в 2017 году увеличение численности личного состава регулярных формирований и боевых частей в соответствии с пунктом 10.3 Венского документа 2011 года о мерах укрепления доверия и безопасности."Кроме этого, нарушен пункт 10.3.3 ВД-2011, в котором отмечается, что в случае, когда такая информация не может быть представлена в ежегодном обмене военной информацией, эта информация будет предоставляться официальной сетью ОБСЕ за 42 суток до такого увеличения численности личного состава или с началом такого увеличения", - добавили в Генштабе.