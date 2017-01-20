Школы области получили больше 1400 компьютеров

Директор школы Александр Гряник отметил, что в школе обучаются 1079 детей, информатику ученикам преподают со второго класса.
– Компьютеры были очень нужны нашей школе. По мнению специалистов, новое оборудование значительно лучше того, которым мы пользовались до сегодняшнего дня. Компьютеры были 2008 года и старше, – сказал Александр Гряник.
1419 комплектов компьютерного оборудования Харьковская область получила в соответствии с Соглашением между Правительством Украины и Правительством Китайской Народной Республики. Переоснастить, в первую очередь, школы нашего региона решили в связи с лидирующими позициями области в сфере образования, активным участием в международных проектах (в том числе «Go Camp») и созданием сети опорных школ. Оборудование получит 141 общеобразовательное учебное заведение районов и городов области. Каждый поставленный компьютер полностью соответствует современным требованиям и имеет лицензионное программное обеспечение, сообщает пресс-служба ХОГА
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