Под Харьковом рецидивист украл у девочки рюкзак со школьными тетрадками

Патрульные Харьковского отдела полиции задержали подозреваемого в грабеже 46-летнего мужчину.

В дежурную часть обратилась женщина и заявила, что на ее 13-летнюю дочь напал неизвестный мужчина и завладел школьным рюкзаком.сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области, подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 46-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья человека и преступления против свободы, чести и достоинства личности. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что на его поступок повлияло большое количество выпитого алкоголя. Вещественные доказательства изъяты.По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Мужчина задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.