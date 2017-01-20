Происшествия

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Под Харьковом рецидивист украл у девочки рюкзак со школьными тетрадками

Под Харьковом рецидивист украл у девочки рюкзак со школьными тетрадками
Патрульные Харьковского отдела полиции задержали подозреваемого в грабеже 46-летнего мужчину.
В дежурную часть обратилась женщина и заявила, что на ее 13-летнюю дочь напал неизвестный мужчина и завладел школьным рюкзаком.

сообщили в Главном управлении Национальной полиции Украины в Харьковской области, подозреваемого в совершении преступления задержали. Им оказался 46-летний местный житель, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за преступления против жизни и здоровья человека и преступления против свободы, чести и достоинства личности. Злоумышленник признался в содеянном и пояснил, что на его поступок повлияло большое количество выпитого алкоголя. Вещественные доказательства изъяты.

По факту происшествия открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 (грабеж) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. Мужчина задержан в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

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