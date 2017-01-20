Спорт

  • 191
    •  / 

Кто-то сразится с испанцами, а кто-то полетит в Иран

Кто-то сразится с испанцами, а кто-то полетит в Иран
Главный тренер национальной сборной Украины по футзалу Александр Косенко обнародовал список игроков, вызванных для подготовки к двум товарищеским матчам против сборной Испании, которые пройдут 28 и 29 января в киевском Дворце спорта.
Среди 15 футзалистов четверо представляют харьковский «Локомотив». Это вратарь Дмитрий Литвиненко, полевые игроки Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец и Дмитрий Бондарь. трое кандидатов в сборную страны выступали за «Локомотив»  в минувшем сезоне, но летом перешли в другие клубы: вратарь Евгений Иваняк («Дина», Москва, Россия), полевые игроки Сергей Журба («ХИТ», Киев) и Петр Шотурма («Ураган», Ивано-Франковск).

Еще один воспитанник харьковского футзала, приглашённый в сборную на эти матчи, Александр Педяш ныне выступает за хмельницкий «Сокол». Кроме этой восьмерки, к матчам с испанцами также будут готовиться вратарь Кирилл Ципун («Продэксим», Херсон), полевые игроки Михаил и Николай Грицины (оба – «Энергия», Львов), Виталий Дзюба («ЛТК/ИнБев/НПУ», Луганск/Житомир/Киев), Игорь Корсун («Ураган»,Ивано-Франковск), Михаил Волянюк («Продэксим», Херсон) и Владимир Разуванов («Прогресс», Глазов, Россия, Республика Удмуртия). Подготовку к матчам с действующими чемпионами Европы украинская дружина начнет 24 января.

Молодежная сборная Украины 30 и 31 января сыграет в гостях два товарищеских матча со своими иранскими сверстниками. Подготовку к поездке в Иран наша «молодежка», которую возглавляет и. о. главного тренера, воспитанник харьковского футзала Виталий Одегов, начнет 24 января в Сумах, после чего 27 января она вылетит в Иран. В обнародованном списке игроков, вызванных для подготовки к этим матчам, значатся лва полевых игрока харьковского «Локомотива-2» Владислав Воронцов и Олег Выставной. Кроме них, в Иран также отправятся вратари Илья Бакинский («Сокол») и Назарий Войтович («Энергия»), полевые игроки Виталий Радевич («Энергия»), Артём Мороховец, Максим Чеберяк, Денис Зеленкевич (все – «ЛТК/ИнБев/НПУ»), Василий Кефа, Николай Микитюк, Юлиан Горбатый, Марьян Пелех (все – «Ураган»), Артур Подлюк («Сокол»), Максим Паутяк («Пяст», Польша).

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей21 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5967 грн
100 USD 2742.85 грн
100 EUR 2916.2 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи