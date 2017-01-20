Кто-то сразится с испанцами, а кто-то полетит в Иран

Главный тренер национальной сборной Украины по футзалу Александр Косенко обнародовал список игроков, вызванных для подготовки к двум товарищеским матчам против сборной Испании, которые пройдут 28 и 29 января в киевском Дворце спорта.

Среди 15 футзалистов четверо представляют харьковский «Локомотив». Это вратарь Дмитрий Литвиненко, полевые игроки Дмитрий Сорокин, Николай Белоцерковец и Дмитрий Бондарь. трое кандидатов в сборную страны выступали за «Локомотив» в минувшем сезоне, но летом перешли в другие клубы: вратарь Евгений Иваняк («Дина», Москва, Россия), полевые игроки Сергей Журба («ХИТ», Киев) и Петр Шотурма («Ураган», Ивано-Франковск).Еще один воспитанник харьковского футзала, приглашённый в сборную на эти матчи, Александр Педяш ныне выступает за хмельницкий «Сокол». Кроме этой восьмерки, к матчам с испанцами также будут готовиться вратарь Кирилл Ципун («Продэксим», Херсон), полевые игроки Михаил и Николай Грицины (оба – «Энергия», Львов), Виталий Дзюба («ЛТК/ИнБев/НПУ», Луганск/Житомир/Киев), Игорь Корсун («Ураган»,Ивано-Франковск), Михаил Волянюк («Продэксим», Херсон) и Владимир Разуванов («Прогресс», Глазов, Россия, Республика Удмуртия). Подготовку к матчам с действующими чемпионами Европы украинская дружина начнет 24 января.Молодежная сборная Украины 30 и 31 января сыграет в гостях два товарищеских матча со своими иранскими сверстниками. Подготовку к поездке в Иран наша «молодежка», которую возглавляет и. о. главного тренера, воспитанник харьковского футзала Виталий Одегов, начнет 24 января в Сумах, после чего 27 января она вылетит в Иран. В обнародованном списке игроков, вызванных для подготовки к этим матчам, значатся лва полевых игрока харьковского «Локомотива-2» Владислав Воронцов и Олег Выставной. Кроме них, в Иран также отправятся вратари Илья Бакинский («Сокол») и Назарий Войтович («Энергия»), полевые игроки Виталий Радевич («Энергия»), Артём Мороховец, Максим Чеберяк, Денис Зеленкевич (все – «ЛТК/ИнБев/НПУ»), Василий Кефа, Николай Микитюк, Юлиан Горбатый, Марьян Пелех (все – «Ураган»), Артур Подлюк («Сокол»), Максим Паутяк («Пяст», Польша).