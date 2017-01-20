Названы главные опасности крещенского купания

Крещенские купания в Харьковской области, по данным спасателей, прошли без чрезвычайных ситуаций.

Главная причина смерти — спазм сосудов

Обращайте внимание на цвет льда

Спасатели предупреждают

Чтобы избежать несчастных случаев, спасатели обращаются к жителям области с просьбой не выходить на тонкий лед и, тем более, не разрешать детям играть на реках и озерах. Спасатели призывают беречь свою жизнь и в случае несчастного случая немедленно звонить по телефону «101».

Но до конца зимы еще далеко, и лед на водоемах продолжают проверять рыбаки и детишки.— Большое скопление людей и массовое купание в ледяной воде представляет собой главную угрозу во время Крещения, особенно в условиях неустойчивой погоды и отсутствия морозов, когда лед теряет прочность , — говорит начальник отдела агитационно-пропагандистской работы центра обеспечения деятельности ГУ ГСЧС в Харьковской области Игорь Лупандин. — Поэтому во время крещенских купаний во всех официальных местах в Харьковской области, где проходили мероприятия с освящением воды, находились 111 наших постов. На водоемах дежурили 343 спасателя. Кроме того, было задействовано 43 единицы спасательной техники. В первую очередь наши ребята обращали внимание на безопасность тех участков водоемов, где люди входили и выходили, чтобы окунуться.По словам Игоря Лупандина, за многие годы во время обрядов Крещения не было ни одного несчастного случая, тем не менее не раз были проблемы со здоровьем у тех граждан, которые приезжают к водоемам после проведения массовых обрядов — с алкоголем отмечают праздник, а после ныряют в ледяную воду. Главная причина гибели людей в таких случаях — резкий спазм сосудов, которых происходит из-за разницы температур разогретого алкоголем тела и ледяной воды.По данным ГСЧС в Харьковской области, минувшее Крещение обошлось без пострадавших и чрезвычайных происшествий. Но, хотя праздники и закончилось, вероятность зимних трагедий на водоемах не утрачивает своей актуальности: зима — период массового выхода рыбаков и детских забав на льду. Между тем иногда достаточно одного шага, чтобы мгновенно оказаться в ледяной воде.— Всплеска трагедий на льду по данным на 19 января нет: нынешняя погода способствует образованию толстого льда, — отмечает Игорь Лупандин. — Тем не менее на водоемах есть проблемные участки, и безопасность льда никто не может гарантировать. Например, на одном из водоемов, где мы на днях проводили со школьниками направленные на безопасность мероприятия, лед сейчас достаточно надежен, но на одном из участков проходит теплотрасса, и дети катаются на санках неподалеку от этого места.По мнению Игоря Лупандина, причиной беды может стать излишняя самоуверенность, которая не позволяет правильно оценить степень опасности.— Среди водоемов области особенно опасны реки, — предупреждает Игорь Лупандин. — Особенности основных городских рек Харьков и Лопань — течение и растительность, которая не позволяет реке полностью покрыться льдом: лед достигает безопасной толщины только на гидросооружениях, где происходит сброс воды. На Алексеевском и Журавлевском водохранилищах со стоячей водой, где толщина льда может достигать 20 сантиметров, нужно обратить внимание на цвет льда — он должен быть прозрачным. А если похож на слоеный пирог или по цвету напоминает молоко, это уже опасно: в период таяния такого льда может произойти несчастье. Кроме того, если лед находится слишком близко к берегу, это говорит о том, что идет сброс воды, разрушение льда, а значит, он неплотный, неустойчивый. Особое внимание нужно обращать на растительность — водные растения нарушают прочность льда. Среди рек области опасен Северский Донец с очень сильным течением, которое не позволяет реке замерзать на всех участках.