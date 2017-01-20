Харьков

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В Харькове не будут ходить троллейбусы

В Харькове не будут ходить троллейбусы
Движение троллейбусов по пр. Петра Григоренко, на участке от пр. Московского до пр. Героев Сталинграда, будет запрещено с 9:30 до 14:30 ежедневно 23, 24, 25 и 26 января.
Как сообщили в Департаменте инфраструктуры Харьковского горсовета, это связано с работами по реконструкции контактной сети троллейбусов в районе перекрестка пр. Петра Григоренко и ул. Танкопия.

В этот период троллейбус № 1 курсировать не будет.

Движение троллейбусов по пр. Ново-Баварскому и ул. Китаенко, а также от начала пр. Любови Малой до ул. Дудинской будет запрещено с 9:30 до 14:30 21 января.

Это связано с обрезкой деревьев по пр. Любови Малой.

На этот период движение троллейбусов №11 и 27 будет организовано следующим образом: ул. Новый Быт - ул. Холодногорская - ул. Дудинская - пр. Любови Малой - ул. Семинарская - ул. Большая Гончаровская - ул. Конева - ул. Малиновского - ул. Благовещенская/ул. Коцарская – пл. Благовещенская - спуск Соборный - ул. Университетская - пер. Спартаковский – пл. Конституции.

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