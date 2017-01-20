В Харькове не будут ходить троллейбусы 20 января 2017 г. Вечерний Харьков 0 0

Движение троллейбусов по пр. Петра Григоренко, на участке от пр. Московского до пр. Героев Сталинграда, будет запрещено с 9:30 до 14:30 ежедневно 23, 24, 25 и 26 января.