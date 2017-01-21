Украина

  • 358
    •  / 

Арсен Аваков сделал заявление: что стоит за ним?

Арсен Аваков сделал заявление: что стоит за ним?
Арсен Аваков сделал заявление: что стоит за ним? На днях министр внутренних дел Арсен Аваков сделал громкое заявление о деоккупации Донбасса уже в 2017 году, подчеркнув, что это отнюдь не пропагандистские высказывания и не идея фикс, а реальность.
Велика ли вероятность такого развития событий и что это может значить для Харьковской области, которая граничит непосредственно с зоной АТО?

Арсен Аваков заявил, что в этом году главной задачей для силовиков будет освобождение Донбасса, а в дальнейшем — и Крыма.

— В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем — уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники, главной задачей которых на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль, — цитирует министра пресс-служба МВД.

При этом Арсен Аваков подчеркнул, что это вовсе не его пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс.

— Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство рассчитывает на готовность пограничников к решительным действиям и воле к обеспечению этого процесса, — сказал он. — После разработки плана и постановки задач в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.

В погранслужбе заявление главы МВД не комментируют и планами не делятся. Говорят, что это государственная тайна.

Между тем военный эксперт Вячеслав Целуйко считает, что заявление министра МВД является самым что ни на есть пропагандистским.

— Чтобы международно признанную границу заняли наши пограничники — необходимо, чтобы украинская армия нанесла поражение бандформированиям, которые существуют в Донбассе. Но учитывая то, что они многочисленны и хорошо вооружены, что их поддерживает Россия, это возможно только в случае добровольного отказа России от Донбасса — если РФ выведет оттуда свои войска и граждан, которые служат в формированиях боевиков. А сейчас у России нет для этого серьезных стимулов, — говорит Вячеслав Целуйко. — Условно говоря, нанести поражение боевикам вооруженные силы Украины могут. А вот чтобы нанести поражение российской армии в наступательной операции, особенно с учетом того, что боевые действия не ограничатся Донбассом, а перейдут на соседние области — Сумскую, Черниговскую, — пока таких возможностей у нашей армии я не вижу. Поэтому ключевым становится отказ России от участия в военных действиях, но пока у нее нет мотивации для этого.

По мнению Вячеслава Целуйко, любая эскалация военных действий в Донбассе чревата распространением их на другие регионы, в том числе и на Харьковскую область.

— Начиная от активизации диверсионно-террористической деятельности и заканчивая полномасштабным вторжением, если Россия посчитает, что созданы удобные условия для захвата Харьковской области, — говорит Вячеслав Целуйко. — Учитывая, что граница Харьковщины с Россией составляет 315 километров, имеющихся оборонительных сооружений явно недостаточно. А самое главное — любое оборонительное сооружение имеет смысл, если есть войска, которые их будут занимать. А вот с этим в Харьковской области не очень хорошо. Пока успехи соответствующих структур, в первую очередь, облвоенкомата в этом плане очень скромные.

Между тем губернатор Юлия Светличная заверила, что безопасности Харьковской области уделяется огромное внимание.

— И на национальном уровне, и международными партнерами — с пониманием того, что это крайняя мирная область бережет мир не только Украины, но и всего европейского сообщества, — говорит она. — Сегодня ярко обсуждаются возможные варианты прекращения военных действий, возможные варианты договоренностей, но основная идея, основной посыл в том, что Минские договоренности нужно выполнять, поскольку именно они являются основным залогом мира. Поэтому четкие задачи, которые будут поставлены государственными чинами и в первую очередь — верховным главнокомандующим, будут определять положение дел и стратегию, в которой будет выстроена оборонная безопасность Харьковской области.

При этом Юлия Светличная напомнила, что территория области надежно защищена 31 опорно-взводным сооружением, которые были построены еще в 2015 году.

— Это дает уверенность в обороноспособности на той территории, где эти сооружения, согласно плану, были построены. А баррикадироваться со всех сторон нет необходимости. Нужно предпринять комплекс мер, которые позволят в случае чего оперативно занять оборонительные позиции, — считает губернатор.

Что касается проекта «Стена», то на территории Харьковской области, по словам Юлии Светличной, он заморожен из-за отсутствия финансирования.

— Проект курирует Минобороны Украины. На сегодняшний день осуществляется поддержка строительных работ, которые уже проведены, закупается отдельная техника, передается нашими международными партнерами, инспектируется ими, — говорит она. — И то, что успели построить, сегодня в надлежащем состоянии. Что касается дальнейших работ, то пока они продолжаться не будут — нет финансирования.

Читайте также:

Нашли орфографическую ошибку? Выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

ОН Клиник Харків

Лента новостей21 января

Вся лента новостей

Архив новостей



Программа "Новини Р1"Лого телеканал Р1
Эксклюзивное интервью на Р1Лого телеканал Р1

Гость "ВХ" на Р1Лого телеканал Р1

Телеканал Р1 на youtube

Выбор читателей

О нас Реклама Подписка
  • Facebook
  • Вконтакте
  • Twitter
  • rss

Курсы валют от НБУ

10 RUB 4.5967 грн
100 USD 2742.85 грн
100 EUR 2916.2 грн


Новости от за посиланням
Загрузка...
Загрузка...
Афиша кинотеатра "Kronverk Cinema" Дафи