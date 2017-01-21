Арсен Аваков сделал заявление: что стоит за ним?

Велика ли вероятность такого развития событий и что это может значить для Харьковской области, которая граничит непосредственно с зоной АТО?
Арсен Аваков заявил, что в этом году главной задачей для силовиков будет освобождение Донбасса, а в дальнейшем — и Крыма.
— В 2017 году встанет задача выйти на международно признанную государственную границу Украины в Донбассе, а в дальнейшем — уже и в Крыму. Этим процессом будут заниматься полицейские, гвардейцы, органы юстиции, но первыми отправятся пограничники, главной задачей которых на этот год является полная готовность к взятию государственной границы под контроль, — цитирует министра пресс-служба МВД.
При этом Арсен Аваков подчеркнул, что это вовсе не его пропагандистские высказывания или какая-то идея фикс.
— Это реальность, с которой нам вскоре придется столкнуться, и государство рассчитывает на готовность пограничников к решительным действиям и воле к обеспечению этого процесса, — сказал он. — После разработки плана и постановки задач в течение двух недель необходимо будет обеспечить контроль над государственной границей.
В погранслужбе заявление главы МВД не комментируют и планами не делятся. Говорят, что это государственная тайна.
Между тем военный эксперт Вячеслав Целуйко считает, что заявление министра МВД является самым что ни на есть пропагандистским.
— Чтобы международно признанную границу заняли наши пограничники — необходимо, чтобы украинская армия нанесла поражение бандформированиям, которые существуют в Донбассе. Но учитывая то, что они многочисленны и хорошо вооружены, что их поддерживает Россия, это возможно только в случае добровольного отказа России от Донбасса — если РФ выведет оттуда свои войска и граждан, которые служат в формированиях боевиков. А сейчас у России нет для этого серьезных стимулов, — говорит Вячеслав Целуйко. — Условно говоря, нанести поражение боевикам вооруженные силы Украины могут. А вот чтобы нанести поражение российской армии в наступательной операции, особенно с учетом того, что боевые действия не ограничатся Донбассом, а перейдут на соседние области — Сумскую, Черниговскую, — пока таких возможностей у нашей армии я не вижу. Поэтому ключевым становится отказ России от участия в военных действиях, но пока у нее нет мотивации для этого.
По мнению Вячеслава Целуйко, любая эскалация военных действий в Донбассе чревата распространением их на другие регионы, в том числе и на Харьковскую область.
— Начиная от активизации диверсионно-террористической деятельности и заканчивая полномасштабным вторжением, если Россия посчитает, что созданы удобные условия для захвата Харьковской области, — говорит Вячеслав Целуйко. — Учитывая, что граница Харьковщины с Россией составляет 315 километров, имеющихся оборонительных сооружений явно недостаточно. А самое главное — любое оборонительное сооружение имеет смысл, если есть войска, которые их будут занимать. А вот с этим в Харьковской области не очень хорошо. Пока успехи соответствующих структур, в первую очередь, облвоенкомата в этом плане очень скромные.
Между тем губернатор Юлия Светличная заверила, что безопасности Харьковской области уделяется огромное внимание.
— И на национальном уровне, и международными партнерами — с пониманием того, что это крайняя мирная область бережет мир не только Украины, но и всего европейского сообщества, — говорит она. — Сегодня ярко обсуждаются возможные варианты прекращения военных действий, возможные варианты договоренностей, но основная идея, основной посыл в том, что Минские договоренности нужно выполнять, поскольку именно они являются основным залогом мира. Поэтому четкие задачи, которые будут поставлены государственными чинами и в первую очередь — верховным главнокомандующим, будут определять положение дел и стратегию, в которой будет выстроена оборонная безопасность Харьковской области.
При этом Юлия Светличная напомнила, что территория области надежно защищена 31 опорно-взводным сооружением, которые были построены еще в 2015 году.
— Это дает уверенность в обороноспособности на той территории, где эти сооружения, согласно плану, были построены. А баррикадироваться со всех сторон нет необходимости. Нужно предпринять комплекс мер, которые позволят в случае чего оперативно занять оборонительные позиции, — считает губернатор.
Что касается проекта «Стена»
, то на территории Харьковской области, по словам Юлии Светличной, он заморожен из-за отсутствия финансирования.
— Проект курирует Минобороны Украины. На сегодняшний день осуществляется поддержка строительных работ, которые уже проведены, закупается отдельная техника, передается нашими международными партнерами, инспектируется ими, — говорит она. — И то, что успели построить, сегодня в надлежащем состоянии. Что касается дальнейших работ, то пока они продолжаться не будут — нет финансирования.