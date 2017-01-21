Отопительный сезон в Харькове может закончится уже во вторник

Как сообщили в пресс-службе коммунального предприятия, причина — долг КП «ХТС» перед НАК «Нафтогаз Украины», возникший из-за того, что государство не возместило КП деньги по компенсации предоставленных населению льгот и субсидий.— Поставщиком газа НАК «Нафтогаз Украины» не предоставлены номинации природного газа на январь для обеспечения теплом населения и бюджетных учреждений — в связи с неоплатой предприятием текущего потребления природного газа. 18 января предприятие получило сообщение ПАО «Харьковгоргаз» о необходимости самостоятельно прекратить потребление природного газа, иначе это сделают принудительно. А это чревато значительным снижением температуры теплоносителя, — сообщили в пресс-службе.В ХТС наличие своих долгов признают, отмечая, что задолженность госбюджета за ноябрь — декабрь 2016-го перед тепловиками по компенсации льгот и субсидий составляет 496 млн грн.— В декабре 2016 расчеты по компенсации вообще не проводились, — говорят в пресс-службе. — В итоге предприятие не рассчиталось за газ и задолжало 220 млн грн. Но эта сумма может быть полностью погашена за счет бюджетных средств, о чем и был поставлен в известность НАК. Однако поставщик отказывается учитывать эти гарантированные государством суммы в погашение задолженности, пока не получит деньги на счет.Тепловики намерены разрешить ситуацию путем переговоров, и надеются, что на потребителях она все же не отразится.