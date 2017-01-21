«Неясно, какой будет политика Трампа по отношению к Украине»

Политика нового президента США Дональда Трампа по отношению к Украине будет отличаться от политики предыдущей администрации.

В этом убедился народный депутат Украины, глава фонда «Украинская перспектива» Александр Вилкул, который сейчас находится с рабочей поездкой в Вашингтоне.— Мир меняется. И это шанс для Украины, если эффективно и прагматично работать с новой реальностью, — написал Александр Вилкул на своей странице в «Фейсбуке». — В мире есть несколько геополитических игроков, от решений которых во многом зависит будущее Украины. И договариваться в итоге придется со всеми. Кому-то нравится, кому-то не нравится, но один из ключевых игроков — Америка. В США — новый президент, Дональд Трамп. И сегодня до конца неясно, какой будет его политика по отношению к Украине, но понятно, что не такой, как у предыдущей администрации.Нардеп подчеркнул, что Украина не должна стать частью международных сделок без соблюдения национальных интересов.— Какие это должны быть интересы? Национальный прагматизм. В интересах Украины сохранить целостность, закончить войну. Получив экономическую поддержку и рынки, восстановить экономику, создать рабочие места, повысить уровень жизни людей. В современном многовекторном мире нельзя впадать в крайности и жить философией «зрад и перемог». Мир сложнее, — подчеркнул Вилкул.