В госархиве открылась выставка ко Дню соборности

В помещении Государственного архива Харьковской области на Московском проспекте, 7 открылась выставка ко Дню соборности Украины.

В экспозиции представлены копии документов, посвященных Украинской революции 1917–1921 годов и одному из ее важнейших событий — провозглашению Акта объединения Украинской народной республики и Западно-Украинской народной республики, сообщает пресс-служба горсовета. На выставке можно увидеть копии третьего и четвертого Универсалов, Декларацию Украинской центральной рады о признании автономии Украины; документы, посвященные формированию Сердюкской дивизии на Харьковщине; фотографии, постановления, приказы Украинского государства того времени.Особое внимание в архиве обращают на постановление съезда украинцев Валуйского уезда Воронежской губернии, в котором содержится обращение к Временному правительству с требованием включить в состав Украины Бессарабию, части Воронежской и Курской губерний. Как сообщила главный специалист отдела информации и использования документов Государственного архива Харьковской области Елена Сафонова, часть воронежских и курских земель исторически входила в состав Слободской Украины, поэтому желание о присоединении этих территорий было вполне объяснимо.— Население приграничных районов было во многом родственным, этнографы нередко отмечали общность культуры. В Воронежской и Курской губерниях было немало украинских сел или населенных пунктов со смешанным населением. Тогда они ощущали себя украинцами, частью Украины. Эти уникальные документы демонстрируют позицию слободского населения того времени, — говорит Елена Сафонова.Начальник отдела информации и использования документов Государственного архива Харьковской области Мария Элькснит также подчеркнула, что украинцы того времени очень хотели создать свое государство и мечтали о независимости.— Почему тогда многие поддержали объединение УНР и ЗУНР? Потому что хотели отделиться от России. В какой-то мере эта мечта до сих пор актуальна, — считает Мария Элькснит.Выставка будет работать до 27 января, вход — свободный.