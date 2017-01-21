Харьков

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Коммунальные предприятия будут отапливать елками

Коммунальные предприятия будут отапливать елками
Коммунальщики просят харьковчан выбрасывать елки в контейнеры для негабаритного мусора, которые установлены на придомовой территории.
Ненужный новогодний атрибут централизованно отправят на специально оборудованные пункты и превратят в стружку, которая пойдет на отопление коммунальных предприятий.

В Харькове наладили централизованный вывоз и переработку новогодних елок, которые горожане выбрасывают после праздников. С этой целью, как сообщили в пресс-службе горсовета, в городе специально оборудовали три поста, где работают дробилки — на ул. Северина Потоцкого, ул. Маршала Федоренко и на окружной дороге.

— От харьковчан поступали жалобы, что на придомовой территории скопилось большое количество елок. Поэтому мы организовали три поста, где проходит утилизация, — говорит начальник диспетчерской службы КП «Комплекс по вывозу бытовых отходов» Артем Семикопенко. — В предыдущие годы приходилось вывозить елки на Дергачевский полигон, что оборачивалось для нас дополнительными расходами. А теперь стружку мы используем для отопления предприятия и даже готовы предоставить ее другим коммунальным структурам.

Предполагается, что в течение двух недель всего будет переработано 50 тысяч деревьев.

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