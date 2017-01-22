В Харьков за счастьем приехали поляки

В Харькове дал концерт польский струнный коллектив Vołosi. Для музыкантов Харьков — это и энергия радости публики, и стимул к импровизации.

Любопытно, что ансамбль возник на свадьбе скрипача Кшиштофа Ласона, когда он пригласил музыкантов из соседних сел на вечеринку в честь своего бракосочетания. А на европейской сцене коллектив заявил о себе в 2010 году на фестивале «Новые традиции», который специализируется на новых формах фольклорной музыки. В произведениях Vołosi — балканские, трансильванские и карпатские мотивы с классическими мелодиями европейских композиторов. В Харькове поляки дали заключительный концерт рождественского тура, в рамках которого исполнители побывали в Киеве, Краматорске, Северодонецке, Бахмуте.— Этот тур — один из многих по вашей стране, — рассказал накануне выступления скрипач Кшиштоф Ласон. — Если не брать во внимание Польшу, Украина — страна, где мы выступали больше всего, — дали более сорока концертов. Мест, где мы выступали, было много, все они разные, но общий знаменатель концертов — энергия радости публики. Финальный концерт в Харькове — особенно волнующий момент, мне очень хочется посетить еще несколько мест в Украине, потому что каждый концерт приносит нам много счастливых моментов.В Краматорске, Северодонецке и Бахмуте польские музыканты играли впервые — решили преподнести жителям искренний рождественский подарок. А вот в Харькове музыканты уже не первый раз — три года назад сыграли в одном из клубов, много импровизировали. Кшиштоф Ласон признается: те харьковские моменты импровизации оказались удачными, музыканты решили зафиксировать их. И теперь каждый раз, исполняя то или иное произведение, вспоминают Харьков.