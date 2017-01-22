При лечении ОРВИ и гриппа не нужно глотать таблетки – доктор Комаровский

Как повысить устойчивость организма к вирусам, как правильно лечить ОРВИ и грипп, помогают ли народные методы при вирусных инфекциях, могут ли за государственные деньги закупаться неэффективные препараты и что государство делает для того, чтобы этого не допустить?

— Первый и самый эффективный способ защитить себя или своего ребенка от вируса гриппа — привиться. Имеющиеся вакцины защищают от всех вариантов вируса гриппа, актуальных именно в этом году. Поскольку источником вируса является человек, соответственно, чем меньше людей в закрытом пространстве окружают вас, тем меньше шансов заболеть. Очень важно постоянно мыть руки, протирать дезинфицирующими салфетками, ни в коем случае не трогать лицо немытыми руками. Медицинская маска вирус не задерживает, соответственно здоровому человеку она не нужна.— Гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки практически нереально. Помещение, в котором находитесь вы или ваши дети, должно обязательно постоянно проветриваться, воздух необходимо увлажнять. Вирусные частицы часами сохраняют свою активность в сухом, теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущемся. Помните, что вероятность ОРВИ уменьшают полноценное питание, возможность выспаться, активный образ жизни, любовь, доброжелательность, улыбка и хорошее настроение.— Никаких народных средств с доказанной профилактической эффективностью не существует. Лук, чеснок, а также противовирусные средства, препараты интерферона, стимуляторы иммунитета и очень полезные витамины не способны защитить ни от какого-либо респираторного вируса вообще и от вируса гриппа в частности. Все это лекарства с недоказанной эффективностью, которые против вирусов не работают. Антитела к вирусу гриппа могут появиться только в двух случаях: если вы переболели или вакцинировались. При этом вакцина защищает только от вируса гриппа и не распространяется на другие вирусы.— Главное, что должны знать абсолютно все — лечение ОРВИ вообще и гриппа в частности — это не глотание таблеток! Это создание таких условий, в которых организм сам легко справится с вирусом. При этом тактика действий совершенно не зависит от того, как называется вирус. Первое — здоровый микроклимат. В помещении должно быть прохладно и влажно — температура воздуха 18–20°С, влажность 50–70%. Необходимо мыть полы, проветривать, включать увлажнители и мойки воздуха. Принципиально важно много и постоянно пить — компоты, морсы, отвары, в чай мелко порезать яблочко. Температура жидкости должна быть равна температуре тела. В нос необходимо часто капать или пшикать солевые растворы. Ни в коем случае не есть через силу. Для борьбы с высокой температурой оптимально использовать парацетамол или ибупрофен. Детям категорически нельзя давать аспирин. Запомните: ребенок+вирус+аспирин — риск смертельно опасного осложнения со стороны печени.— В сезоне 2016–2017 годов только два препарата одобрены для лечения гриппа у детей и взрослых: осельтамивир («Тамифлю») и занамивир («Реленца»). Еще один препарат рекомендован исключительно для взрослых — перамивир («Рапиваб»). Все остальное не работает и не должно применяться. Эффективность других препаратов не доказана. Сейчас государственные закупки проводятся по Национальному перечню основных лекарственных средств, который длительное время включал абсолютно все средства, зарегистрированные в Украине. Но уже в ближайшие месяцы Министерство здравоохранения планирует утвердить список жизненно важных лекарств, который будет соответствовать стандартам ВОЗ, и государственное финансирование сможет распространяться только на эти препараты.— МОЗ наконец составляет список препаратов, эффективность которых доказана медицинской наукой во всем мире. Все, что не прошло базу доказательной медицины, осталось за пределами этого списка. То есть теперь ни один «фуфломицин» не сможет закупаться за государственные деньги. Люди могут их покупать, врачи могут назначать, но они не могут оплачиваться государством для реального лечения. С моей точки зрения, это очень важно и нужно. Государство не может позволить себе финансировать или закупать лекарства, эффективность которых не доказана.— Да, в стационарах должны будут использоваться только препараты из списка лекарств с доказанной эффективностью. И со вступлением в силу этого списка вы сможете ставить под большое сомнение все те дополнительные лекарства, которые вам будет выписывать врач. Список с международными непатентованными названиями (МНН) лекарств будет размещен в открытом доступе. Шесть из семи препаратов не войдут в этот список, поскольку их эффективность в лечении определенных болезней не доказана экспериментальным методом. Они, скорее всего, вам не навредят, но и толку от них никакого. На самом деле если провести полную реформу и запретить докторам выписывать «фуфломицины», то 70% того, что продается в аптеках, окажется никому не нужным.