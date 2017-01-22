При лечении ОРВИ и гриппа не нужно глотать таблетки – доктор Комаровский

На эти и другие вопросы отвечает харьковский педиатр, кандидат медицинских наук, автор популярных книг и телепрограмм, посвященных здоровью детей, Евгений Комаровский.
— Евгений Олегович, как повысить устойчивость организма к вирусам?
— Первый и самый эффективный способ защитить себя или своего ребенка от вируса гриппа — привиться. Имеющиеся вакцины защищают от всех вариантов вируса гриппа, актуальных именно в этом году. Поскольку источником вируса является человек, соответственно, чем меньше людей в закрытом пространстве окружают вас, тем меньше шансов заболеть. Очень важно постоянно мыть руки, протирать дезинфицирующими салфетками, ни в коем случае не трогать лицо немытыми руками. Медицинская маска вирус не задерживает, соответственно здоровому человеку она не нужна.
— Можно ли подцепить вирус во время прогулок на улице?
— Гулять можно сколько угодно. Подцепить вирус во время прогулки практически нереально. Помещение, в котором находитесь вы или ваши дети, должно обязательно постоянно проветриваться, воздух необходимо увлажнять. Вирусные частицы часами сохраняют свою активность в сухом, теплом и неподвижном воздухе, но почти мгновенно разрушаются в воздухе прохладном, влажном и движущемся. Помните, что вероятность ОРВИ уменьшают полноценное питание, возможность выспаться, активный образ жизни, любовь, доброжелательность, улыбка и хорошее настроение.
— Как насчет народных средств и иммуностимулирующих препаратов? Помогут ли они устоять перед вирусом?
— Никаких народных средств с доказанной профилактической эффективностью не существует. Лук, чеснок, а также противовирусные средства, препараты интерферона, стимуляторы иммунитета и очень полезные витамины не способны защитить ни от какого-либо респираторного вируса вообще и от вируса гриппа в частности. Все это лекарства с недоказанной эффективностью, которые против вирусов не работают. Антитела к вирусу гриппа могут появиться только в двух случаях: если вы переболели или вакцинировались. При этом вакцина защищает только от вируса гриппа и не распространяется на другие вирусы.
— Если ребенок или взрослый все-таки заболевает, какие методы лечения подсказывает мировая практика?
— Главное, что должны знать абсолютно все — лечение ОРВИ вообще и гриппа в частности — это не глотание таблеток! Это создание таких условий, в которых организм сам легко справится с вирусом. При этом тактика действий совершенно не зависит от того, как называется вирус. Первое — здоровый микроклимат. В помещении должно быть прохладно и влажно — температура воздуха 18–20°С, влажность 50–70%. Необходимо мыть полы, проветривать, включать увлажнители и мойки воздуха. Принципиально важно много и постоянно пить — компоты, морсы, отвары, в чай мелко порезать яблочко. Температура жидкости должна быть равна температуре тела. В нос необходимо часто капать или пшикать солевые растворы. Ни в коем случае не есть через силу. Для борьбы с высокой температурой оптимально использовать парацетамол или ибупрофен. Детям категорически нельзя давать аспирин. Запомните: ребенок+вирус+аспирин — риск смертельно опасного осложнения со стороны печени.
— Вы практически не упомянули лекарства. В то же время врачи выписывают при ОРВИ пять–семь наименований.
— В сезоне 2016–2017 годов только два препарата одобрены для лечения гриппа у детей и взрослых: осельтамивир («Тамифлю») и занамивир («Реленца»). Еще один препарат рекомендован исключительно для взрослых — перамивир («Рапиваб»). Все остальное не работает и не должно применяться. Эффективность других препаратов не доказана. Сейчас государственные закупки проводятся по Национальному перечню основных лекарственных средств, который длительное время включал абсолютно все средства, зарегистрированные в Украине. Но уже в ближайшие месяцы Министерство здравоохранения планирует утвердить список жизненно важных лекарств, который будет соответствовать стандартам ВОЗ, и государственное финансирование сможет распространяться только на эти препараты.
— А в чем преимущества нового документа?
— МОЗ наконец составляет список препаратов, эффективность которых доказана медицинской наукой во всем мире. Все, что не прошло базу доказательной медицины, осталось за пределами этого списка. То есть теперь ни один «фуфломицин» не сможет закупаться за государственные деньги. Люди могут их покупать, врачи могут назначать, но они не могут оплачиваться государством для реального лечения. С моей точки зрения, это очень важно и нужно. Государство не может позволить себе финансировать или закупать лекарства, эффективность которых не доказана.
— То есть теперь в стационарах государственных больниц будут применяться лекарства только из этого списка?
— Да, в стационарах должны будут использоваться только препараты из списка лекарств с доказанной эффективностью. И со вступлением в силу этого списка вы сможете ставить под большое сомнение все те дополнительные лекарства, которые вам будет выписывать врач. Список с международными непатентованными названиями (МНН) лекарств будет размещен в открытом доступе. Шесть из семи препаратов не войдут в этот список, поскольку их эффективность в лечении определенных болезней не доказана экспериментальным методом. Они, скорее всего, вам не навредят, но и толку от них никакого. На самом деле если провести полную реформу и запретить докторам выписывать «фуфломицины», то 70% того, что продается в аптеках, окажется никому не нужным.