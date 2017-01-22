Кто заплатит за разбитую бутылку

— Перед Новым годом затаривался в супермаркете продуктами к праздничному столу и разбил бутылку дорого коньяка, нечаянно задев его рукой. Тут же налетела охрана и потребовала оплатить уничтоженный товар. Я отказался: мол, моей вины здесь нет — нужно бутылки лучше ставить, чтобы они с полок не падали. Однако секьюрити мои аргументы не убедили — выпускать из магазина они меня не собирались. Честно говоря, не хотелось портить настроение перед праздником, так что я возместил супермаркету ущерб. Но до сих пор не могу успокоиться, правильно ли я поступил и как нужно действовать покупателю в таких случаях? — обратился в редакцию «Вечернего Харькова»
читатель Евгений Сергеевич.
В Государственной службе Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей подтверждают: такие неприятности случаются с покупателями довольно часто. В магазине человек ненароком задевает товар, который лежит неправильно, и он разбивается или повреждается. И, как правило, работники магазина, администрация, охрана начинают сразу требовать возместить «утрату». В таких ситуациях нужно прежде всего выяснить, кто на самом деле виноват в том, что товар поврежден — покупатель, администрация магазина, которая неправильно сохраняла или разместила этот товар в торговом зале, а возможно — другой покупатель.
— Закон Украины «О защите прав потребителей» в таких ситуациях однозначно защищает покупателя. Но могут быть нюансы. Так, согласно статье 323 Гражданского кодекса Украины, риск случайного уничтожения или повреждения (порчи) имущества несет его собственник, то есть магазин. В соответствии же со ст. 668 ГКУ, этому риску подвергается покупатель с момента передачи ему товара, — говорят в Госпродпотребслужбе. — То есть пока покупатель не купил товар, он за него не отвечает.
Если же администрация или охрана магазина настаивает на своем — требуйте составить акт о нанесении вреда и предоставить факты, которые, по мнению администрации магазина, доказывают вашу вину.
При этом специалисты подчеркивают, что вину покупателя может установить только суд.
— То есть покупатель должен помнить: на месте ничего не оплачивается, а только лишь фиксируется. Если же администрация магазина отказывается составлять акт и настаивает на оплате, покупатель должен помнить, что, в соответствии с ч. 2 ст.17 ч. 2 Закона Украины «О защите прав потребителей», запрещается принуждать потребителя приобретать продукцию ненадлежащего качества или ненужного ему ассортимента. Однако потребителю необходимо доказать, что он разбил или испортил товар случайно. И в этом может помочь запись с камеры видеонаблюдения, — подсказывают в Госпродпотребслужбе.
Если же сотрудники магазина переходят к решительным действиям и не выпускают покупателя из помещения — нелишним будет напомнить им о пунктах 1, 4 и 5 статьи 19 Закона Украины «О защите прав потребителей», в которых говорится о запрете нечестной предпринимательской практики и агрессивной деятельности.
— Так, агрессивной считается предпринимательская практика, которая фактически содержит элементы принуждения, приставания или ненадлежащего влияния, — поясняют в Госпродпотребслужбе. — Если же после всех этих аргументов все равно продолжают заставлять платить за разбитый или поврежденный товар и отказываются составлять акт и фиксировать ситуацию на месте — покупатель должен вызвать полицию.