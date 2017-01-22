Кто заплатит за разбитую бутылку 22 января 2017 г. автор: Ирина Стрельник 0 0

Нечаянно разбили в супермаркете бутылку коньяка или чайный сервиз? Не спешите возмещать магазину ущерб. Сначала нужно разобраться, кто же на самом деле в этом виноват.