Для харьковчанки в Японии сделали мандолину

Чтобы принять участие в детском конкурсе «Япония — сказочная страна», юным художникам нужно было прочитать японские сказки, поэзию, изучать традиции и костюмы.

Дети приобщились к японской культуре

Самому младшему — два года

Как звучит украинский «Щедрик» на японской мандолине

20 января в выставочном зале художественного музея открылась выставка самых интересных детских работ.— 2017 год объявлен годом Японии в Украине. И еще в прошлом году мы решили, что было бы неплохо ознакомить новое поколение украинцев со Страной восходящего солнца, — рассказывает куратор конкурса сотрудник Харьковского художественного музея Ирина Сиделева. — Меня как человека, занимающегося музейной педагогикой, очень трогают японские традиции воспитания детей, эстетизирование всех сфер жизни. Что бы ни делал японец — строит ли дом, составляет ли букет цветов, пьет чай или разделывает рыбу — он воспринимает это как элемент искусства. К каждой минуте своей жизни в этой стране относятся как к творчеству. И, мне кажется, это очень важно, когда человек хочет украсить жизнь своими руками. На протяжении учебы в школе дети изучают игру на музыкальных инструментах — выпускники школ играют на трех музыкальных инструментах. В Японии дети уже во втором классе знают 24 оттенка цвета, и когда японцу говорят «цвет луны середины июня», для него это вполне конкретный цвет. Как по мне, такие нюансы и тонкости мироощущения, умение его тонко передать очень важны.При подготовке к конкурсу организаторы предложили юным украинцам пристальнее посмотреть на эту интересную страну — читать сказки, стихи, изучать традиции и костюмы, поразмышлять, что общего между японцами и украинцами, — например между казаками и самураями.Мероприятие проходит в рамках многолетней музейной программы «Художники будущего», которая ориентирована на поддержку юных талантов города и области. В конкурсе приняли участие воспитанники художественных школ и студий изобразительного искусства из Харькова и Харьковской области, из Кременчуга Полтавской области. Свои работы представили на конкурс дети с особыми потребностями из школы-интерната № 55 и ребятишки с проблемами зрения из школы-гимназии имени Короленко, а полностью незрячий ребенок предоставил картину, сделанную шрифтом Брайля. На рассмотрение жюри, в состав которого вошли искусствоведы, специалисты по японской культуры, дети подали 360 произведений, выполненных разными художественными материалами: карандашами, гуашью, акварелью, пастелью. Кроме того, талантливые ребятишки представили и декоративно-прикладное искусство: батик, бисероплетение, валяние, роспись на стекле. На выставке много изображений сакуры. Это вполне прогнозируемо, но, как это ни удивительно, говорит Ирина Сиделева, у каждого ребенка получилась своя сакура. По другим работам тоже очень заметно, что дети читали сказки, интересовались обычаями, техникой японской живописи.Самым юным конкурсантам по пять лет, но работу одного художника организаторы взяли даже вне конкурса.— Степа Виниченко, которому чуть более двух лет и который, наверное, впервые взял в руки краски и кисточку, нарисовал не то солнце, не то японский флаг. Кроме того, на картине очень хорошо просматривается персонаж из «Лего» ниндзя Го, — улыбается Ирина Сиделева.Степа Виниченко победил в номинации «Лучший младший художник».Одним из акцентов презентации выставки стало звучание удивительной мандолины, которая была создана в Японии специально для харьковской исполнительницы, лауреата международных конкурсов, доцента кафедры народных инструментов Украины Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского Наталии Костенко.Вместе с музыкантами струнного оркестра театра оперы и балета исполнительница сыграла несколько музыкальных произведений — была и японская музыка, и знаменитый украинский «Щедрик» Николая Леонтовича.— Мы решили провести линию между Украиной и Японией, — делится Наталия Костенко. — На японской мандолине украинский «Щедрик» звучит замечательно — слушатели воспринимают музыку с восторгом, и это не случайно: у сделанной в Японии мандолины очень интересный тембр — светлый и праздничный.Выставка работ участников конкурса «Япония — сказочная страна» будет экспонироваться в выставочном зале до 22 января.