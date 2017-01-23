Для харьковчанки в Японии сделали мандолину

20 января в выставочном зале художественного музея открылась выставка самых интересных детских работ.
— 2017 год объявлен годом Японии в Украине. И еще в прошлом году мы решили, что было бы неплохо ознакомить новое поколение украинцев со Страной восходящего солнца, — рассказывает куратор конкурса сотрудник Харьковского художественного музея Ирина Сиделева. — Меня как человека, занимающегося музейной педагогикой, очень трогают японские традиции воспитания детей, эстетизирование всех сфер жизни. Что бы ни делал японец — строит ли дом, составляет ли букет цветов, пьет чай или разделывает рыбу — он воспринимает это как элемент искусства. К каждой минуте своей жизни в этой стране относятся как к творчеству. И, мне кажется, это очень важно, когда человек хочет украсить жизнь своими руками. На протяжении учебы в школе дети изучают игру на музыкальных инструментах — выпускники школ играют на трех музыкальных инструментах. В Японии дети уже во втором классе знают 24 оттенка цвета, и когда японцу говорят «цвет луны середины июня», для него это вполне конкретный цвет. Как по мне, такие нюансы и тонкости мироощущения, умение его тонко передать очень важны.
Дети приобщились к японской культуре
При подготовке к конкурсу организаторы предложили юным украинцам пристальнее посмотреть на эту интересную страну — читать сказки, стихи, изучать традиции и костюмы, поразмышлять, что общего между японцами и украинцами, — например между казаками и самураями.
Мероприятие проходит в рамках многолетней музейной программы «Художники будущего», которая ориентирована на поддержку юных талантов города и области. В конкурсе приняли участие воспитанники художественных школ и студий изобразительного искусства из Харькова и Харьковской области, из Кременчуга Полтавской области. Свои работы представили на конкурс дети с особыми потребностями из школы-интерната № 55 и ребятишки с проблемами зрения из школы-гимназии имени Короленко, а полностью незрячий ребенок предоставил картину, сделанную шрифтом Брайля. На рассмотрение жюри, в состав которого вошли искусствоведы, специалисты по японской культуры, дети подали 360 произведений, выполненных разными художественными материалами: карандашами, гуашью, акварелью, пастелью. Кроме того, талантливые ребятишки представили и декоративно-прикладное искусство: батик, бисероплетение, валяние, роспись на стекле. На выставке много изображений сакуры. Это вполне прогнозируемо, но, как это ни удивительно, говорит Ирина Сиделева, у каждого ребенка получилась своя сакура. По другим работам тоже очень заметно, что дети читали сказки, интересовались обычаями, техникой японской живописи.
Самому младшему — два года
Самым юным конкурсантам по пять лет, но работу одного художника организаторы взяли даже вне конкурса.
— Степа Виниченко, которому чуть более двух лет и который, наверное, впервые взял в руки краски и кисточку, нарисовал не то солнце, не то японский флаг. Кроме того, на картине очень хорошо просматривается персонаж из «Лего» ниндзя Го, — улыбается Ирина Сиделева.
Степа Виниченко победил в номинации «Лучший младший художник».
Как звучит украинский «Щедрик» на японской мандолине
Одним из акцентов презентации выставки стало звучание удивительной мандолины, которая была создана в Японии специально для харьковской исполнительницы, лауреата международных конкурсов, доцента кафедры народных инструментов Украины Харьковского национального университета искусств им. И.П. Котляревского Наталии Костенко.
Вместе с музыкантами струнного оркестра театра оперы и балета исполнительница сыграла несколько музыкальных произведений — была и японская музыка, и знаменитый украинский «Щедрик» Николая Леонтовича.
— Мы решили провести линию между Украиной и Японией, — делится Наталия Костенко. — На японской мандолине украинский «Щедрик» звучит замечательно — слушатели воспринимают музыку с восторгом, и это не случайно: у сделанной в Японии мандолины очень интересный тембр — светлый и праздничный.
Выставка работ участников конкурса «Япония — сказочная страна» будет экспонироваться в выставочном зале до 22 января.