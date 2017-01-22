Здоровье

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При температуре тела ниже 28 градусов можно умереть

При температуре тела ниже 28 градусов можно умереть
На днях буквально в течение десяти минут так замерз на автобусной остановке, что слег с простудой. Насколько это вообще легко — замерзнуть?
Тимофей
Переохлаждение может наступить не только из-за низкой температуры воздуха. Важен и срок пребывания на улице, отмечает главный внештатный специалист Министерства здравоохранения Украины по комбустиологии Георгий Козинец.

— Температура может быть близкой к нулю, но значение имеет время, проведенное на холоде. Переохлаждению также способствуют ветер, высокая влажность и общее состояние здоровья человека, — говорит Георгий Козинец. — Среди групп риска — беременные женщины, дети, люди с инвалидностью, хроническими заболеваниями.

Специалисты МОЗ предупреждают: холод действует на организм поэтапно. В первую очередь он влияет на мелкие кровеносные сосуды. Сосуды в конечностях инстинктивно сужаются, чтобы сохранить тепло, — таким образом, приток крови к внутренним органам увеличивается для поддержания внутренней стабильной температуры тела, а вот в конечностях циркуляция крови замедляется. Поэтому первыми замерзают пальцы рук и ног, а также уши и нос (в них тонкий жировой слой, поэтому они очень слабо защищены от холода). Сначала замерзает кожа, потом подкожный слой, сосуды, мышцы, нервы и даже кости. И для этого не нужна сверхнизкая температура.

При переохлаждении температура тела снижается до 35°С и ниже. Снижение температуры даже до 34°С не требует специальной терапии: достаточно согреть человека в теплом помещении, дать ему теплое питье. Но если температура тела опускается ниже 34ºС, в организме начинаются функциональные изменения. В этому случае уже требуется госпитализация для восстановления систем кровообращения, дыхания, пищеварения. Температура тела ниже 28ºС — это угроза для жизни.

Чтобы не стать заложником холода, начальник управления экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Министерства здравоохранения Украины Татьяна Тимошенко рекомендует избегать во время непогоды дальних путешествий.

— Если же вы вынуждены отправиться в дорогу, запаситесь теплыми вещами, горячим чаем или другими напитками, которые помогут согреться. Позаботьтесь о том, чтобы телефон был заряжен — в экстренном случае вы сможете сообщить о себе в соответствующие службы, — советует Татьяна Тимошенко.

На холоде вполне вероятны локальные реакции организма — отморожения. Спровоцировать отморожения могут сильный ветер, высокая влажность, тесная и влажная обувь, металлические украшения, тяжелая ноша, которая пережимает сосуды. Медики Минздрава предупреждают: при отморожении нельзя растирать кожу снегом, греть конечности в горячую воду или на батарее. Для согревания поврежденного участка тела нужно наложить термоизолирующую повязку и не медлить с обращением к врачу.

Врачи предупреждают: по статистике чаще всего причиной смерти становится переохлаждение после употребления алкоголя. Человек теряет контроль над ощущениями и не может адекватно оценить собственное состояние и угрозу для здоровья.

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ОН Клиник Харків

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